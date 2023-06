Super RTL produziert «Woozle Goozle»-Serie

TV-News

«Woozle Goozle – Die Serie» ist das erste eigenproduzierte Fiction-Format des Kindersenders.

Der RTL-Kindersender Super RTL wartet weiterhin auf seine Umbenennung, bei den Screenforce Days unterteilten die Verantwortlichen die Programmvorstellung in „Super RTL Primetime“ und die bekannte Programmmarke „Toggo“. Ab 20:15 Uhr möchte man sich auf ein weibliches und jüngeres Publikum konzentrieren und mit Jahreszeiten-abhängigen Filmen und Serien punkten, weshalb man unter anderem im Herbst die Serieins Free-TV holt. Die Reihe mit Renée Zellweger feiert derweil bei RTL Crime in der kommenden Woche ihre Premiere im linearen Fernsehen.Doch auch für das junge Publikum hat Super RTL Neuware vorgestellt. Neben, die Ende des Jahres bei RTL+, RTL und beim Kindersender Premiere feiert, produziert Super RTL mitdas erste eigenproduzierte Fiction-Format des Senders. Die Reihe soll im Herbst starten, wie man am Dienstag mitteilte.Dann herrscht eine Drehpause im Woozle-Goozle-Studio. Woozle hat Ferien, was eine schöne Gelegenheit ist, einen Blick in den Alltag des chaotischen Supererfinders zu werfen. Denn was tut Woozle, wenn er nicht im Studio mit seinen Erfindungen und seinem Dynamit lauter Unruhe stiftet? Er macht es woanders, zum Beispiel in der Wohnung seines besten Freundes Simón.Mitsteht zudem ein Reboot der 80er-Jahre-Kultserie in den Startlöchern. Super RTL zeigt die erstmals vollständig computeranimierte Umsetzung der Abenteuer rund um He-Man und Skeletor ab Herbst in deutscher Erstausstrahlung.