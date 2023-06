Warner Bros. Discovery wird Weltmeister

Schwerpunkt

Das Konglomerat an Spartensendern und Kino hat bei den Screenforce Days einen Rundumschlag angekündigt.

Vor einem Jahr startete Warner Bros. Discovery überraschend kurzfristig den Streamingdienst Discovery+, der die zahlreichen Dokumentations-Reihen und Factual-Shows der zahlreichen Discovery-Sender zusammenfasst. Erst vor wenigen Tagen startete man die zweite Staffel der Eigenproduktion «Dating with my Ex» und kündigte mit Fritz Meineckedie Free-TV-Auswertung der zwölfteiligen Produktion an. Das Content-Netzwerk Discovery ist seit Jahren Meister darin, zahlreiche Formate mit einem verhältnismäßigen geringen Produktionsaufwand herzustellen und in allen Herren Ländern zu senden, wo man kleine Lokalsender hat. Das hat auch zur Folge, dass auch Eigenproduktionen wie «4 Blocks» noch weiter abgenutzt werden. Die Warner-Serie landet bei Tele5, den Sender hatte man erst vor knapp einem Jahr Leonine weggekauft.Erst vor wenigen Wochen startete man den Nachfolger «German Genius», in dem Kidar Kohdr Ramadan die Hauptrolle spielt. Es bleibt abzuwarten, ob Ramadans Serie schlussendlich auch weltweit bei Max und Co. ausrollt wird. Zurück ins Free-TV: «4 Blocks» startet ab 6. Juli und wird donnerstags um 22.10 Uhr ausgestrahlt. Sofern die Filme des Senders nicht bei der Konkurrenz laufen, hat Tele5 Zugriff auf über 1.000 Hollywood-Produktionen.Auch das deutsche Warner Bros. Pictures erhofft sich mit «Barbie» einen großen Hit. Doch statt die Synergie-Effekte auszunutzen, wird wieder ein bisschen geschludert. Daher ist es nicht verständlich, dass um den Kinostart Ende Julie die HGTV-Show «Barbie Dreamhouse Challenge» nicht ausgestrahlt wird. Die Promotion-Show aus Amerika ist erst im Herbst geplant – und soll was bewerben? Ein Sky-Abonnement, um sich dort den Film anzuschauen? Es sind oft die kleinen Dinge, die bei Warner Bros. Discovery nicht rund laufen. Zahlreiche US-Produktionen starten mit zahlreichen Verschiebungen zum US-Start, obwohl die Marken durchaus starke Namen haben.Der Haus-und-Garten-Sender strahlt neue Folgen vonaus, setzt Pamela Andersonsund die Joanna & Chip-Showfort. Die Familie Gaines hat seit dem Relaunch 2021 zahlreiche neue Shows produziert. Auch die deutsche Showwird einen Plan bekommen. Bereits am Samstag, den 24. Juni, startet mangeht Anfang Juli los. Es folgen zahlreiche weitere neue Folgen vonund, mit solchen Formaten wird das HGTV meistens bespielt.TLC bedient sich an zahlreichen Discovery+-Formaten. So hat man einen Nachschub an 300 Folgen von. Ab 16. Juli plant man mit dem Klassiker, ehe ab 27. Augustkommt. Bei DMAX werden die üblichen Formate fortgesetzt:geht am 15. Juli an den Start, ab 21. Juli beginnt, ab 21. August dürfen sich die Zuschauer anfreuen undgeht am 18. Oktober weiter.Der Männersender DMAX wird auch weiterhin eigene kleine deutschsprachige Produktionen in sein Programm aufnehmen – auch hier ändert sich wenig zum bisherigen Programm. Der Sender soll 180 Stunden neuen Content bekommen, doch fraglich ist der Zeitraum, womit man bei der Präsentation geworben habe. Pro Jahr wäre die Ausbeute dann doch dürftig.Der Sportsender Eurosport setzt natürlich auch weiterhin auf die Olympischen Sommer- und Winterspiele, wird zahlreiche Fußball-Turniere ausstrahlen und sich beim Radfahren treu bleiben. Ins Detail geht Warner Bros. Discovery nicht. Fraglich ist der Grund, warum man das nicht möchte. Bis heute steht nicht fest, wie die Tour de France ausgestrahlt wird. Vielleicht spart man sich auch einfach die Arbeit, da Warner Bros. Discovery hauptsächlich Nebenbei-Fernsehen produziert. Vielleicht glaubt man auch deshalb in Deutschland, dass der Sendeplatz der «Barbie Dreamhouse Challenge» unwichtig sei. Man werde eh niemanden ins Kino locken – und daher kann man es auch irgendwann versenden. Dann glaubt man aber auch nicht an das eigene Power-House.