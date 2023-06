«Deutschland  Deine Schulden» geht erfolgreich weiter

Quotennews

Im Anschluss bekamen es die Zuschauer mit «Armes Deutschland» wieder mit den Socken-Verkäufern zu tun.

Um den hoch verschuldeten Christian vor dem finanziellen Abgrund zu retten, wird Schuldnerberater Max Postulka hinzugezogen. Der 35-Jährige ist wieder bei seinen Eltern eingezogen, weil er zuletzt seine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Nun ist er entschlossen, sein Schuldenproblem in den Griff zu bekommen. In der Hoffnung auf das große Geld bietet Christian in seinem eigenen Online-Shop Spielzeug an.Ob dieses Unterfangen klappte, sahen am Dienstagabend 0,53 Millionen Fernsehzuschauer im linearen Fernsehen,erreichte mit der Geschichte „Der Traum vom Spielwarenladen“ 2,4 Prozent Marktanteil. Die Produktion aus dem Hause Good Times sicherte sich 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man auf einen Marktanteil von sehr guten 5,7 Prozent kam.Um 22.15 Uhr erfolgte der Startschuss der alten-Folgen aus dem Jahr 2021. Dort im Mittelpunkt stand das arbeitslose, junge Pärchen Lea und Renee, die Leas getragene Socken im Netz verkauften. Diese Machenschaften sahen sich noch einmal 0,57 Millionen Menschen an, das brachte 4,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen standen 0,22 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei fantastischen 7,8 Prozent. Mit mehreren-Folgen schnappte man sich in der Nacht noch 6,9, 8,7 und 9,7 Prozent Marktanteil.