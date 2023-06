«Lord of the Rings»-Eigentümer entlässt Mitarbeiter

Wirtschaft

Außerdem wird die Spiele-Einheit geschlossen und ein Interims-Chef kommt.

Der «Herr der Ringe»- und «Tomb Raider»-Eigentümer Embracer Group hat eine drastische Umstrukturierung des Unternehmens angekündigt, die die Ernennung eines neuen Chief Operating Officers, eines neuen Chief Strategy Officers, Studioschließungen, Projektstreichungen und Entlassungen umfasst. Das Unternehmen plant außerdem, "«Herr der Ringe» in einer sehr bedeutenden Weise zu nutzen", insbesondere auf dem Spielemarkt, so der neue COO Matthew Karch, der das Umstrukturierungsprogramm zusammen mit dem neuen CSO Phil Rogers leiten wird. Rückenwind bekommt man von der Spieleumsetzung von «Harry Potter».Karch hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand von Embracer und als CEO der Tochtergesellschaft Saber Interactive eingereicht, um den neuen Posten zu übernehmen. Rogers wird die Rolle des CSO übernehmen, während er in seiner derzeitigen Position als CEO der Embracer-Tochter Crystal Dynamics - Eidos bleibt.Letzten Monat erlitt Embracer den größten Kurseinbruch seiner Geschichte, nachdem bekannt wurde, dass eine 2-Milliarden-Dollar-Partnerschaft gescheitert war. Wingefors gab den potenziellen Partner - oder die Art der geplanten Partnerschaft - nicht bekannt, aber in den Kommentaren zu den Zwischenberichten der Gruppe für das vierte Quartal im Mai sagte er, dass eine "wichtige strategische Partnerschaft", über die sieben Monate lang verhandelt worden war, im letzten Moment gescheitert sei. Die Kosten sollen um zehn Prozent gesenkt werden, noch ist der Umfang unklar."Ich meine, uns gehört «Herr der Ringe»", so Karch weiter. "Und wir wissen, dass wir «Lord of the Rings» in einer sehr bedeutenden Art und Weise ausnutzen und es zu einem der größten Spiele-Franchises der Welt machen müssen. Und das ist offensichtlich etwas, das wir tun werden. Das ist also eine viel bessere Nutzung der Ressourcen als einige der anderen Projekte, an denen einige unserer Teams gearbeitet haben."