RTLZWEI 2023/24: Familien, Pocher und «Love Island»

Hintergrund

Ein bekannter Familien-Kern wird gepaart mit Reality-Fernsehen, der sich „back to the roots“ bewegen soll. Außerdem kehren «Die Kochprofis» nach Grünwald zurück und Oliver Pocher lässt Familien nach 100.000 Euro suchen.

RTLZWEI stieß in der zurückliegenden Fernsehsaison in eine neue, etwas ältere Richtung und hatte mit den Comebacks vonundveritable Erfolge vorzuweisen. In der neuen Saison möchte man dies gerne wiederholen und plant neben den Shows auch mit bekannten RTLZWEI-Familien wiemitsamt den Töchternsowie, die ab dem kommenden Mittwoch, 21. Juni, ihre Abschiedsrunde für den Grünwalder Sender startet. Die Mallorca-Auswanderin wird bekanntlich zu VOX zurückkehren.Nachdem es mit einer Doku-Soap über Michael Wendler nichts wurde – einem öffentlichen Aufschrei sei Dank –, hat RTLZWEI in Modezar Harald Glööckler einen Ersatz gefunden. Neu gestartet ist bereits die Nachmittags-Soap, in der Realitystars privat begleitet werden. Zudem werden zwei Programmmarken vergangener Tage wieder aufgewärmt. Nebenkehren auchzu RTLZWEI zurück.Wie Kabel Eins wird sich auch RTLZWEI mit der Bundeswehr beschäftigen und hat die Doku(Arbeitstitel) angekündigt. Die Reportage berichtet exklusiv aus der „Panzerhauptstadt“ Munster. Neben dem Training von Soldatinnen und Soldaten spielt auch die Symbiose von Kaserne und Stadt eine Rolle. Die Produktion übernimmt Clip Klap. Wesentlich glamouröser geht es bei(Arbeitstitel) zu. Story House begleitet deutsche Auswanderer in der Casino-Stadt mitten in der Wüste. Im Bereich der Sozialreportagen ist(Arbeitstitel) einzuordnen. Darin werden Menschen begleitet, die schnelles Geld brauchen. Inbegegnet der ehemalige Fußballprofi erneut Menschen, über die die Gesellschaft oft vorschnell urteilt. Sie sind abhängig von Alkohol oder von Crystal Meth, als Jugendliche bereits in die Kriminalität gerutscht oder kämpfen mit Übergewicht. Durch das Förderprogramm „Doku Lab“ ist die(Arbeitstitel) entstanden. Der Zweiteiler beleuchtet das Thema Rassismus gegen asiatisch wahrgenommene Menschen.„Wir lieben Reality. Wir präsentieren unseren Zuschauerinnen und Zuschauern keine fiktiven Traumwelten, nichts wird durchgestylt und überhöht. Deshalb bauen wir u.a. unsere Doku-Reihen über Milieus und soziale Mikrokosmen weiter aus. In den Factual Formaten von RTLZWEI zeigen wir nicht nur Probleme, sondern tauchen auch in viele schöne und spannende Welten ein. Wir feiern den Humor und die positive Kraft, mit denen so viele Menschen ihr Leben täglich meistern“, erklärt Konstanze Beyer, Programmdirektorin Factual & Doku und Chefredakteurin.Prominente Verstärkung hat man sich in Person von Oliver Pocher ins Boot geholt. Er wird die Showmoderieren, in der bei einer Familie im Haus 100.000 Euro versteckt werden, sie bekommen 30 Minuten Zeit das Geld zu finden. Das Format basiert auf der belgischen Hitshow «Finders Keepers». Erste Bilder verrieten, dass die Teilnehmer mitunter zerstörerisch mit ihrem eignen Hab und Gut während der Suche umgehen (müssen). Der Name Pocher dürfte aber für den ein oder anderen Zuschauer mehr sorgen, als es zuletzt beispielsweise Caroline Frier mit «Promi Game Night» vermochte.Und auch die Kern-Kompetenz des Münchner Reality-Senders soll nicht zu kurz kommen. Neben zahlreichen Sozial-Reportagen kehrt Spätsommernach einer kreativen Pause ins Programm zurück. Man habe die Pause genutzt, um sich auf die Wurzeln zu besinnen, wie RTLZWEI-Chef Andreas Bartl verkündete. Demnach solle der Fokus wieder verstärkt auf dem Dating liegen und man möchte herausstellen, dass «Love Island» eine der wenigen Reality-Shows im deutschen Fernsehen (neben «Promi Big Brother» und dem RTL-Dschungelcamp) ist. Dafür ist auch eine Live-Show geplant, die montags um 20:15 Uhr laufen soll. „Reality ist für uns nicht nur ein TV-Genre, sondern vor allem die Eins-zu-eins-Übersetzung von Realität und damit ein Versprechen: Echte Menschen, echte Gefühle! Unsere Entertainment-Kernmarken «Love Island» und «Kampf der Realitystars» stärken wir mit neuen begleitenden Live-Shows“, erklärt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment.