sixx 2023/24: Veränderung als Fortschritt

TV-News

In der kommenden Saison setzt der kleine Frauensender vor allem auf Makeover-Formate, mit denen man auch Geschichten über Female Empowerment erzählen möchte.

Wenige Minuten vor der Präsentation der Seven.One Entertainment Group, zu der unter anderem die Sender Sat.1 ProSieben und Kabel Eins gehören, ist Frauensender sixx vorgeprescht und hat seine Pläne für die kommenden TV-Saison in einer kurzen Pressemitteilung vorgestellt. „Unsere sixx-Mädels stehen auf Makeover – ab Sommer gibt es daher gleich mehrere Primetime-Abende in diesem Genre", so sixx-Senderchefin Ellen Koch, die sich dabei die Erfolgsgeschichte dieses Genres im sixx-Programm bezieht.Laut Senderangaben performen Makeover-Formate bei sixx besonders gut bei Frauen (F. 14-49 J.) in der Prime Time und liegen mit durchschnittlich 2,1 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt von 1,6 Prozent Marktanteil. Ohnehin läuft es für den kleinen Unterföhringer Sender in diesem Jahr bislang gut. Man blickt auf das beste erste Halbjahr in der klassischen Zielgruppe seit Senderbestehen und konnte das Marktanteil-Ergebnis des Vorjahres in der Relevanzzielgruppe (F. 14-39 J.) um 0,4 Prozentpunkte verbessern.Konkret hat sixx für den 11. Juli den Start vonangekündigt, eine Adaption des US-Formatsaus dem Kosmos von Home & Garden TV. Die Sendung wird immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Ins Programm zurückkehren wird derweil, von der am Freitag, 4. August, eine zweite Staffel startet. Außerdem hat man sich die das australische Formatgesichert, das von der Journalistin Kathryn Eisman präsentiert wird. Sie wird im September zur besten Sendezeit on air gehen, ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.Koch freut sich auf die neuen Formate und kam etwaigen Kritikern zuvor: „Und nein, wir bedienen damit keine klassischen Klischees. All unsere Makeover-Formate zeigen Female Empowerment par excellence: Wir sind davon überzeugt, dass es sehr mächtig ist, wenn frau die beste Version von sich selbst selbstbewusst nach außen trägt. Und wenn es, um die Welt zu erobern, einen frischen Haarschnitt oder ein bisschen Lippenstift braucht, helfen wir gern.“