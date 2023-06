Sport1 stellt On-Air-Team für Frauen-Bundesliga-Übertragung vor

TV-News

Christina Rann, Lili Engels und Maik Franz werden 22 Spiele der Frauen-Bundesliga präsentierten. Ihren ersten Einsatz haben sie bereits in dieser Woche.

Hinter den Kulissen von Sport1 rumort es, nachdem erst gestern die Führungsspitze des Senders ausgewechselt wurde und am Abend gab die Highlight Communications AG, Besitzer der Sport1 Medien-Gruppe, bekannt, dass man einen möglichen Verkauf prüfe. Aber auch inhaltlich gibt es nun Neuigkeiten zu vermelden, denn die in der kommenden Saison überträgt der Sportsender bekanntlich die Frauen-Bundesliga. Dafür hat man nun sein On-Air-Team vorgestellt.Insgesamt wird Sport1 22 Liveübertragungen in der Saison 2023/2024 zeigen, die auf dem Regelsendeplatz zur Primetime am Montagabend von Kommentatorin Christina Rann, Moderatorin Lili Engels und Experte Maik Franz präsentiert werden. Ranns Stimme ist den Frauen-Fußball-Zuschauern bereits von DAZN bekannt, wo sie unter anderem als Moderatorin und Fieldreporterin fungierte. Engels stammt aus dem eigenen Haus und absolviert derzeit ihr Volontariat. Franz war selbst Profi und spielte unter anderem für die Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC und VfL Wolfsburg.„Ich freue mich, dass der Frauenfußball die große Bühne bekommt, die er verdient. Weil er sportlich relevant ist, weil er fair ist, weil er spannend ist. Offen für alle. Für die treue Fanbase und die, die noch nie ein Frauenfußballspiel gesehen haben. Ich bin überzeugt, die Leute, die diese Begeisterung einmal gespürt haben, kommen wieder. Ich freue mich sehr, all meine Erfahrungen mit einzubringen und Fußball wieder neu zu denken und zu erleben“, erklärt Christina Rann.Lili Engels freut sich auf die neue Aufgabe: „Der Boom, den der Frauenfußball aktuell erlebt, freut mich ganz besonders. Schließlich habe ich selbst jahrelang Fußball gespielt. Jetzt in meiner ersten großen Moderationsrolle für Sport1 die weitere Entwicklung zu unterstützen und vor allem aktiv mitgestalten zu können – einfach eine Herzensangelegenheit!“Maik Franz fügt an: „In meinen Fußballcamps sehe ich immer wieder, mit wie viel Begeisterung Mädchen und junge Frauen dabei sind. Deshalb freue ich mich sehr darauf, den Frauenfußball auf höchstem Niveau mit meiner klaren Meinung auf den nächsten Etappen begleiten zu können.“Das Trio hat seinen ersten gemeinsamen Auftritt bereits am Sonntag, wenn Sport1 das Relegationsrückspiel zur 2. Bundesliga der Frauen zwischen Viktoria Berlin und dem Hamburger SV live ab 16:55 Uhr zeigt