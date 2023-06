«Beverly Hills»-Hausfrauen kommen im November

US-Fernsehen

Bravo kündigte an, dass die Serie nicht mehr so toxisch sei, wie in früheren Staffeln.

-Star Garcelle Beauvais hat verraten, dass die neue Staffel der Bravo-Reality-Serie im November kommt – und eine freundlichere Ausgabe des Franchise sein werde. "Ich habe gehört, dass wir im November starten. Es geht wieder um Spaß, Glamour und Freundschaften", so Beauvais über Staffel 13. "Es ist nicht mehr so toxisch wie früher. Ich glaube, die letzte Staffel war für alle ziemlich hart."Staffel zwölf wurde von vielen US-Autoren als "toxisch" beschrieben und führte schließlich zum Ausscheiden der langjährigen Provokateurin Lisa Rinna im vergangenen Januar. Rinna sorgte in der Show ständig für Aufruhr und stritt sich heftig mit Kathy Hilton. Auch mit Beauvais, die mit Rinna, einer Schauspielerkollegin, befreundet war, bevor sie gemeinsam in «Real Housewives» auftrat, geriet sie immer wieder aneinander.Beauvais, die bei einer von A+E Networks präsentierten Frühstücksveranstaltung auf dem Banff World Media Festival in Alberta, Kanada, sprach, wies auf der Bühne darauf hin, dass Rinna nicht mehr in der Show zu sehen ist. Denise Richards wird ebenfalls in einer Gastrolle zurückkehren.