Pünktlich zum Hochsommer: RTL zeigt zweite «König von Palma»-Staffel im Juli

Hauptdarsteller Hennig Baum wird für RTL zudem für eine Rettungssanitäter-Doku im Einsatz sein.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte RTL+ die erste Staffel der Ballermann-Seriebereits im Februar und damit deutlich früher als RTL , wo die sechs Episoden im April in einer Oster-Sonderprogrammierung gezeigt wurden. Die zweite Staffel hat mit dem 11. Juli nun einen Starttermin erhalten, der sowohl für RTL als auch für RTL+ gilt. Der Free-TV-Sender zeigt jeweils drei Folgen der ebenfalls sechs Episoden umfassenden neuen Runde am 11. und 18. Juli ab 20:15 Uhr.An der Seite von Henning Baum und Pia-Micaela Barucki als Bianca Bärwald ist in der neuen Staffel erstmals Heike Makatsch als Mattis Frau Sylvie zu sehen. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit André Hennicke, Eva Mona Rodekirchen, Sönke Möhring, Irene Rindje und Karolin Oesterling. In einer weiteren Rolle spielt Sonja Kirchberger als Kneipenwirtin Biggi. «Der König von Palma» ist eine Produktion der UFA Fiction. Executive Producer sind Johannes Kunkel und Veronica Priefer, die gemeinsam mit Headautor Yves Hensel auch die Bücher verantwortet. Autoren sind Viktoria Assenov, Antoine Dengler, Janosch Kosack und Tillmann Roth. Regie führten Florian Gottschick und Isabell Šuba, Producer ist Marvin Rößler. Seitens RTL+ ist Nico Grein Executive Producer, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Während die erste Staffel im Jahr 1990 spielte, springt die neue Runde zwei Jahre weiter. Der Auswanderer Matthias „Matti“ Adler hat sich mit seinem „Bieradler“ an der Playa etabliert. Der Tourismus boomt, die Urlauber bevölkern die Promenade in Scharen und Matti will die Gunst der Stunde nutzen, um seine Expansion voranzutreiben. Doch die Playa de Palma ist hart umkämpftes Territorium. Jeder will ein Stück vom Kuchen, und gleichzeitig wird der Kampf um Erfolg immer unerbittlicher. Matti muss sich entscheiden, was er bereit ist, aufs Spiel zu setzen, um sich gegen seine Konkurrenz zu behaupten.Für Schauspieler Henning Baum ist sein Auftritt als Ballermann-Kneipier aber nicht der einzige Einsatz, den er für RTL leisten wird im Juli. Am 20. Juli zeigt der Kölner Sender. Nach der Polizei und der Bundeswehr ist es der dritte Einsatz dieser Art. Baum ist selbst ausgebildeter Sanitäter, doch beim Rettungsdienst kommt es laut RTL zu seinem bisher intensivsten Auftritt. Er erlebt hautnah, dass systemische Probleme durch Personalmangel, überlastete Notrufhotlines, überfüllte Notaufnahmen sehr viel komplexer geworden sind.Während seiner dreimonatigen Recherchezeit erlebt der 50-Jährige emotionale Begegnungen zwischen Rettern und Betroffenen, bei denen es nicht selten um Leben und Tod geht. Und schließlich muss Henning Baum sogar eigenständig eine Reanimation durchführen. In Gesprächen mit Kollegen erfährt er, wie sie mit traumatischen Erlebnissen umgehen, wie belastend das hohe Arbeitspensum ist und welche Rolle Gewalt in ihrem Arbeitsalltag spielt.