«Die Bachelorette» verteilt im Juli wieder Rosen

Etwas später als im vergangenen Jahr wird «Die Bachelorette» auf die Bildschirme zurückkehren. Jennifer Saro hat gleich zu Beginn große Neuigkeiten für die Single-Kandidaten dabei.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro ist die Bachelorette 2023.

Nachdem RTL im Mai bereits die neuein Person von Jennifer Saro vorgestellt hatte, hat der Kölner Sender nun einen Sendetermin für die neue Staffel bekannt gegeben. Die erste von insgesamt acht neuen Folgen ist für Mittwoch, den 12. Juli, geplant. Damit umfasst die neue Runde genauso viele Ausgaben wie die 2022-Staffel mit Sharon Battiste. Die spätere «Let’s Dance»-Teilnehmerin ging jedoch bereits Mitte Juni on air.Im Vergleich zum diesjährigenperformte «Die Bachelorette» im Vorjahr etwas konstanter und fiel nur in zwei von acht Fällen unter die zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das männliche Pendant schaffte den Sprung in den zweistelligen Bereich im Frühjahr in nur vier von zehn Fällen. Im Schnitt holte «Die Bachelorette» elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Damit von Anfang an das Interesse hoch bleibt, hat RTL direkt zu Beginn der zehnte Staffel angekündigt, dass Jennifer Saro „eine Bombe platzen“ lassen werde. In Thailand erfahren die Single-Männer nicht nur, dass die gebürtige Straubingerin mit Wohnsitz in Berlin seit fünf Jahren Single ist, sondern auch einen einjährigen Sohn hat. Als Bachelorette möchte sich Saro endlich wieder verlieben und jemanden finden, mit dem sie ihren ereignisreichen Alltag teilen kann. Sie beschreibt sich selbst als „manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“.