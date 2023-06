Apple will mehr «Silo»

US-Fernsehen

Nach dem Start der neuen Serie, plant man schon mit einer zweiten Staffel.

Die Apple-Seriebekommt eine zweite Staffel. Die Serie, die auf der "Wool"-Romantrilogie von Hugh Howey basiert, wurde ursprünglich am 5. Mai auf dem Streamingdienst veröffentlicht, wobei die achte Folge am 16. Juni startet. "Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass das fesselnde, atmosphärische und wunderschön gestaltete Sci-Fi-Epos «Silo» schnell zur Nummer eins der Apple-Dramaserien geworden ist", sagt Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+ . "Da Zuschauer auf der ganzen Welt von den Geheimnissen und Verschwörungen, die in dieser faszinierenden unterirdischen Welt verborgen sind, gefesselt sind, steigen die Zuschauerzahlen weiter an, und wir freuen uns sehr darauf, dass in der zweiten Staffel noch mehr Geheimnisse des Silos gelüftet werden."Laut der offiziellen Serienbeschreibung erzählt die Serie "die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde und ihrer meilenweit entfernten Heimat, die sie vor der giftigen und tödlichen Welt da draußen schützt. Doch niemand weiß, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit tödlichen Konsequenzen rechnen."Rebecca Ferguson spielt in der Serie neben Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones und Tim Robbins. Graham Yost adaptierte die Serie für das Fernsehen und fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Ferguson und Howey sind ebenfalls ausführende Produzenten, ebenso wie Morten Tyldum, der bei den ersten drei Episoden Regie führte. Nina Jack, Fred Golan, Rémi Aubuchon und Ingrid Escajeda sind ebenfalls ausführende Produzenten. AMC Studios produziert."Wir können es kaum erwarten, dass Zuschauer auf der ganzen Welt in die epische Welt eintauchen, die wir geschaffen haben, um die Romane von Hugh Howey zum Leben zu erwecken", so Yost. "Apple hat vom ersten Tag an an unsere Vision geglaubt und es ist eine Ehre, die Gelegenheit zu haben, tiefer in diese Geschichte einzutauchen und die Schichten unserer Charaktere im Silo zu enthüllen."