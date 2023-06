Kann Max die Hochzeit von Vanessa verhindern?

Soap-Check

Am Fürstenhof soll geheiratet werden – doch Max stellt fest, dass Imani sehr sachlich über das Ereignis redet.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Greta und Valentina finden den zusammengeschlagenen Otto und bringen ihn in eine leerstehende Hütte. In der Aufregung verpasst Greta den Moment, Noah endlich von Otto zu erzählen. Daher fällt er aus allen Wolken, als er die beiden zusammen sieht, und macht Greta eine folgenreiche Ansage. Eleni ist erleichtert, dass der Kuss mit Julian ihre Freundschaft nicht zerstört hat und der Umgang zwischen ihnen wieder entspannt ist. Doch die Harmonie wird auf die Probe gestellt, als Markus ausgerechnet Julian als Fotograf für die Fotos für das Charity-Projekt engagiert. Eleni befürchtet, dass ein gemeinsames Fotoshooting mit Leander und Julian nur schiefgehen kann. Als Max mit Imani über die anstehende Hochzeit von Vanessa und Carolin spricht, fällt ihm auf, wie nüchtern sie über ihre eigene Verlobung spricht. Nach einer spontanen gemeinsamen Tanzeinlage in der Waschküche fasst Max voller Hoffnung den Mut, ihr seine Gefühle zu gestehen. Doch bevor er das tun kann, kommt Imani ihm zuvor und macht ihm ein Geständnis.Gregor bekommt Theresas Unmut zu spüren, als sie begreift, was ihr während ihrer Zeit in Köln verschwiegen wurde. Können die Wogen geglättet werden? Annalena gibt alles, um an Margots Butterkuchenrezept zu kommen. Lässt sich die kulinarische Urheberin wirklich nicht umstimmen? Als Huberts Marketing-Idee bei den Lansingern gut ankommt, sieht Uschi davon ab, ihm zu widersprechen.Während Paco Stella bedingungslos glauben kann, ist Jakob zerrissen zwischen Liebe und Verstand. Die Lage zwischen den beiden Männern spitzt sich zu. Als Benedikt einen Job beim direkten "Huberbau"-Konkurrenten "Rabusbau" haben könnte, nimmt er diesen nicht an. Was hat er vor? Als professionelles Model will Britta kontrollieren, wie die Öffentlichkeit sie sieht. Easy möchte seinen Verrat wiedergutmachen und setzt sich ein fast unmögliches Ziel.Nathalie erhält Gewissheit über ihre Vermutung. Genau wie Yannick muss sie der Wahrheit ins Auge blicken. Kim bemerkt, dass ihre Zukunftspläne dem Eheglück mit Ben im Wege stehen. Ihr kommt eine Idee, die Wogen zu glätten.Als Gerner bezüglich einer Vertuschung Skrupel bekommt, ist es ausgerechnet Katrin, die ihn in seinem Vorhaben arglos bestärkt. Wie wird sich Gerner entscheiden? Jessica ist die unliebsame Aufgabe zuteilgeworden, sich um Ecki zu kümmern. Aus Mitgefühl sorgt sie dafür, dass Ecki ein Make-over erhält. Als Ecki ihr eine rührende Botschaft dalässt, hat Jessica zum ersten Mal das Gefühl, dass sie vielleicht doch am richtigen Ort ist.Svenja versucht, sich mit Sandras Hilfe von ihrem Kummer abzulenken. Sie muss versuchen, Abstand zu Mario zu gewinnen. Doch nachdem sie eine Nachricht von ihm erhalten hat, beschließt Svenja, einem Gespräch zuzustimmen. Ihr Treffen mit Mario verläuft dann allerdings ziemlich katastrophal. Svenja hat die ganze Zeit den Eindruck, dass er das wahre Problem nicht verstehen will. Anschließend ist sie außer sich vor Wut. Sandra ermutigt Svenja dazu, endlich mal an sich selbst zu denken. Gesagt, getan! Das Ganze führt dann aber zu einem folgenschweren Missverständnis mit Mario.Sami leidet unter der Gewissheit, dass sein Vater unheilbar krank ist. Als er ihm einen Besuch abstattet und es ihm nur noch schlechter geht, steigen Samis Sorgen ins Unermessliche. Er will nicht ohne seinen Vater sein, er kann nicht ohne ihn! Aber Sami leidet auch darunter, neben seiner Mutter der Einzige zu sein, der eingeweiht ist. Die Last des Geheimnisses wiegt schwer, doch er kann seine Eltern schlichtweg nicht davon überzeugen, auch seinen Brüdern die Wahrheit zu sagen. Stattdessen soll Sami seinem Vater einfach schwören, dass er glücklich wird und sich nicht mehr so viele Gedanken macht. Er soll sich ganz einfach auf Yasmin konzentrieren! So gerne würde Mustafa auf der Hochzeit seines Sohnes tanzen. Obwohl sich alle einig sind, dass Samis Beziehung mit Yasmin dafür noch viel zu frisch ist, bringt der Wunsch seines Vaters Sami ins Grübeln. Als Yasmin ihn später in seiner Trauer auffängt und genau die richtigen Worte findet, macht er ihr impulsiv einen Antrag.