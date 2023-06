3 Quotengeheimnisse

«Presseclub», «Bericht aus Berlin» und der CIVIS Medienpreis – Dinge, mit denen Das Erste richtig floppte.

Am Sonntag um 12.03 Uhr lud Susan Link die Gäste Volker Resing (Cicero), Katja Riedel (WDR), Atonie Rietzschel (Leipziger Volkszeitung) und Ulrich Reitz (Focus) zum Thema „AfD im Aufwind: Woher kommt der Höhenflug?“ ein. Nur 0,55 Millionen Menschen folgten diesem Aufruf und brachten dem Ersten grausige 6,5 Prozent Marktanteil. Noch übler sah es bei den 14- bis 49-Jährigen aus, denn es verirrten sich nur 40.000 Menschen zu dem Format, die Talkshow holte 2,2 Prozent.Nur 0,98 Millionen Menschen waren am Sonntag um 18.00 Uhr dabei, als Oliver Köhr zum Thema Flüchtlinge und Asyl startete. Mit dem ersten Parlamentarischen Geschäftsführer (CSU/CDU), Thorsten Frei, sicherte sich die blaue Eins nur acht Prozent Marktanteil. Das Bild bei den jungen Menschen war mit 0,08 Millionen suboptimal, der Marktanteil lag bei schrecklichen 3,3 Prozent.Unter anderem wurde die schwedische Fernsehserie «The Lost» mit dem europäischen Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis wurde an Tristan Schneider (Produzent) und Jonathan Brunner (Regie) für den Film «Border Conversations» verliehen. Das Erste strahlte um 23.40 Uhr die 70-minütige Gala aus, die auf 0,28 Millionen Zuschauer kam und 3,4 Prozent generierte. Mit 0,04 Millionen jungen Zusehern fuhr man 2,3 Prozent Marktanteil ein.