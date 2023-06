«Daredevil» und «Penguin» in Zwangspause

US-Fernsehen

Die Dreharbeiten beider Serien werden erst nach dem Autorenstreik fortgesetzt.

Zwei hochkarätige Superhelden-Serien -und- haben die Produktion bis zum Ende des Autorenstreiks gestoppt. «Daredevil: Born Again» ist für Disney+ geplant, während es sich bei «The Penguin» um eine Max-Serie handelt. Beide Reihen werden voraussichtlich im Jahr 2024 anlaufen.«Born Again» ist eine Halbfortsetzung der Netflix-Serie «Daredevil», die von 2015 bis 2018 auf Netflix lief. Charlie Cox, der die Rolle in der ersten «Daredevil»-Serie gespielt hat, wird sie in «Born Again» wieder übernehmen. Der Superheld wurde inzwischen in das Marvel Cinematic Universe aufgenommen und hatte Auftritte in dem Film «Spider-Man: No Way Home» und der Serie «She-Hulk». Vincent D'Onofrio wird auch seine Rolle als der große Bösewicht Kingpin wieder aufnehmen, während Jon Bernthal als The Punisher zurück ist.Farrell schloss sich kürzlich einer WGA-Streikpostenkette vor dem Paramount-Gebäude am Times Square an und sprach darüber, warum er den Streik unterstützt. "Autoren sind alles für uns", sagte er. Farrell sagte auch, dass er wusste, dass es eine Lösung geben würde, weil "das Starren auf den Boden so verdammt langweilig ist" und die Aktion "ein Beweis für die Arroganz derer an der Spitze ist, dass diese Leute jetzt arbeitslos sind und es nicht können, weil sie das Richtige tun."