Nach Jahren kehrt «Black Mirror» zurück und macht den Kritikern Spaß. Wie schlägt sich die neue Marvel-Serie «Secret Invasion», die am Mittwoch startet?

Nick Fury erfährt von einer geheimen Invasion der Erde durch eine Fraktion der formwandelnden Skrulls. Fury versammelt seine Verbündeten, darunter Everett Ross, Maria Hill und den Skrull Talos, der sich ein Leben auf der Erde aufgebaut hat. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die drohende Skrull Invasion zu vereiteln und die Menschheit zu retten.Eine unschuldige Verkäuferin muss in Nordengland im Jahr 1979 Schreckliches tun, um eine Katastrophe zu verhindern.Die Bande kehrt nach 25 Jahren zurück und tauscht ihre Bühnenkostüme gegen Hundeentführungen, Brieftaubenrennen und eine sehr unkonventionelle Geiselnahme ein. Doch als sich eine Tragödie ereignet, muss die gesamte Monty-Bande für ein gemeinsames Ziel zusammenhalten: einen alten Freund zu ehren.«I'm A Virgo» ist eine düster-komödiantische, fantastische Coming-of-Age-Reise, die Cootie (Jerome), einen neun Meter großen jungen Mann aus Oakland, Kalifornien folgt. Vor der Öffentlichkeit versteckt, verbrachte er seine Kindheit mit Comics und Fernsehsendungen, bis er eines Tages ausbricht, um die Schönheit und Widersprüche der realen Welt zu erleben. Er schließt Freundschaften, findet Liebe, meistert peinliche Situationen und begegnet seinem Idol, dem realen Superhelden The Hero (Walton Goggins).Das tasmanische Städtchen Deadloch, ein einst verschlafener Küstenort, wird erschüttert, als ein Einheimischer tot am Strand aufgefunden wird. Zwei Kommissarinnen werden beauftragt, den Fall gemeinsam zu lösen: Die anspruchsvolle, ortsansässige Senior Sergeant Dulcie Collins und die aus Darwin stammende, raue Senior Investigator Eddie Redcliffe sowie ihre übereifrige Junior Constable Abby. Während sich die Stadt auf das jährliche Kunst-, Essens- und Kulturevent - das Winter Feastival - vorbereitet, muss das Trio seine Differenzen beiseite legen und zusammenarbeiten, um den Mörder zu finden.