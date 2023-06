«Aktenzeichen XYUngelöst» etwas schwächer, aber weiter mit Tagessieg

Quotennews

Keins der anderen Programm kam an die TV-Fahndung heran, auch wenn man gegenüber der vorherigen Ausgabe deutlich abgebaut hatte.



Gestern Abend wurden im ZDF im Rahmen vonerneut alte ungelöste Fälle wieder aufgerollt, um möglicherweise mithilfe des Publikums neue Hinweise zu erhalten. Es ging beispielsweise um einen 52-jährigen Vater, der allein zu Hause blieb, während die Familie einen Ausflug machte, und schließlich tot im Keller des Hauses gefunden wurde. Zudem wurde der 26-jährige Sohn von Bäckereibesitzern brutal ermordet.Vor etwa einem Monat hatten sich 5,23 Millionen Fernsehende die letzte reguläre Ausgabe des Formats angesehen. Dies hatte für hohe 20,8 Prozent Marktanteil gereicht. Bei den 1,05 Millionen Jüngeren stand eine ausgezeichnete Quote von 18,5 Prozent auf dem Papier. Mit 4,74 Millionen Menschen hatte sich das Publikum gestern deutlich verkleinert. Geringer war das Interesse zuletzt im August des Vorjahres gewesen. Dennoch erhöhte sich der Marktanteil auf starke 21,6 Prozent. Die 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nur geringfügig auf hervorragende 17,9 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Das Format hatte dennoch sowohl auf dem Gesamtmarkt als in der jüngeren Gruppe die Nase deutlich vorne und fuhr den Tagessieg ein.Das Erste setzte zur Primetime auf eine Wiederholung der Komödieaus dem Jahr 2011. Damals hatten 4,59 Millionen Interessenten für den Film eingeschalten, gestern waren es noch 2,75 Millionen. Mit dem Marktanteil von 12,5 Prozent landete man zumindest knapp über dem Senderschnitt. Das jüngere Publikum hatte sich in den zwölf Jahren von 1,30 auf 0,21 Millionen Menschen reduziert. So waren nicht mehr als magere 4,6 Prozent Marktanteil drin.