ProSieben Maxx zeigt Rugby-WM im September

35 Spielen laufen im Free-TV. Joyn und ran.de zeigen sämtliche 48 Partien des Turniers aus Frankreich.

Wenn die neue Saison der National Football League (NFL) startet, fliegt das eiförmige Leder im deutschen Fernsehen bei RTL statt wie bisher bei ProSieben beziehungsweise ProSieben Maxx . Doch auch der Männersender aus Unterföhringer bietet im Herbst sportliche Spitzenleistungen mit einem Leder-Ei. Ab dem 8. September überträgt ProSieben Maxx die Rugby-Weltmeisterschaft live und exklusiv in Deutschland. Damit überträgt Maxx das Sportereignis zum zweiten Mal nach 2019.Von den insgesamt 48 WM-Spielen zeigt der Spartensender 35 live, alle 48 Spiele sind auf ran.de und Joyn im Livestream zu sehen. Beim Rugby World Cup 2023 in Frankreich, der bis zum 28. Oktober ausgetragen wird, treten 20 Mannschaften an, zu den Favoriten zählen Titelverteidiger Südafrika, Neuseeland, Australien, Irland, England sowie Gastgeber Frankreich.Die 10. Rugby-Weltmeisterschaft findet an neun Spielorten in zehn Austragungsstädten statt. Das Turnier wird zum zweiten Mal in Frankreich ausgetragen. 2023 stellt für den Rugby-Sport ein besonderes Jahr dar, denn William Webb soll 1823 unter Missachtung der Fußball-Regeln den Ball gefangen und mit ihm gelaufen sein, und hat so vor 200 Jahren Rugby erfunden.