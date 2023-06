«Never Have I Ever» verpasst nur knapp die Spitze

International

Die Serie muss sich den letzten Folgen der Fernsehserie «Manifest» geschlagen geben.

Es ist ein bittersüßer Abschied für, denn die vierte Staffel kehrte während des Zeitfensters vom 5. bis 11. Juni auf Platz eins der Netflix-Top10 zurück. Die Serie erreichte mit der Veröffentlichung der letzten Folgen 78,15 Millionen Sehstunden und war damit der meistgesehene Titel in dieser Woche. Nachdem die zweite Hälfte der Staffel am 2. Juni auf Netflix gelandet war, schnitt sie nicht so gut ab wie der erste Teil – die erste Hälfte wurde 57,1 Millionen Mal angesehen, während der zweite Teil 39,4 Millionen Stunden in den ersten drei Tagen seiner Verfügbarkeit verzeichnete. Die Fans sahen sich auch Staffel eins noch einmal an, die 18,18 Millionen Stunden abgerufen wurde.Auf Platz zwei kehrtefür seine vierte und letzte Staffel mit 76,21 Millionen Sehstunden zurück. Die Coming-of-Age-Serie mit Maitreyi Ramakrishnan in der Hauptrolle hatte über 15 Millionen Zuschauer. Netflix berechnet die Sehstunden, indem es die Gesamtzahl der gesehenen Stunden (76,2 Millionen) durch die Gesamtlaufzeit (4,9 Stunden) teilt.wurde in dieser Woche entthront und fiel mit weiteren 42,28 Millionen Sehstunden auf den dritten Platz, aber der Terminator"-Star konnte zwei Plätze in der Rangliste halten, da seine Dokuserie Arnold" mit 24,51 Millionen Sehstunden auf dem vierten Platz folgte. Seit seiner Premiere hat «Fubar» mehr als 30 Millionen Aufrufe gesammelt.