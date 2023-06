Pier21 dreht mit Julie Kim

US-Fernsehen

Die Stand-Up-Künstlerin wird eine neue Sitcom bekommen.

Der «Run the Burbs»-Produzent Pier 21 Films hat sich mit der kanadischen Stand-up-Komikerin Julie Kim für eine halbstündige Comedy-Serie zusammengetan. Der Entwicklungsvertrag markiert Kims Debüt am Ruder einer Sitcom, die Kim gemeinsam mit Clara Altimas, einer ehemaligen «Strays»-Darstellerin, schreiben wird. Das Projekt folgt auf ihren Gala-Auftritt beim Just for Laughs Festival in Montreal, ihr Debüt beim Melbourne International Comedy Festival und eine Nordamerika-Tournee mit 40 Theatern zusammen mit Ronny Chieng («Crazy Rich Asians»)."Julie Kim ist eine der angesagtesten Stand-up-Performerinnen mit einer tadellosen Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Comedy-Gold zu schaffen", sagte Karen Tsang, Senior VP of Creative Affairs bei Pier 21 Films. "Wir freuen uns unglaublich darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, während sie sich in ihre eigene Scripted-Serie stürzt." Die Serie, die für einen noch zu benennenden Sender produziert wird, ist eine Arbeitsplatzkomödie über eine eigensinnige Ärztin (gespielt von Kim), die, nachdem sie die Beförderung ihres Lebens als Notfallmedizinerin in den USA verloren hat, in ihre kanadische Heimatstadt zurückkehrt, um dort eine heruntergekommene Praxis zu betreiben."Diese Show ist eine Kreuzung zweier meiner Leidenschaften – Comedy und Gesundheitswesen", sagte Julie Kim. "Wie die meisten Kanadier habe ich Erfahrungen und Meinungen zur Gesundheitsversorgung in unserem Land. Im Gegensatz zu den meisten Kanadiern habe ich sowohl akademisch als auch beruflich bereits Erfahrungen im Gesundheitswesen gesammelt. Ich hoffe, dass die Show viele Menschen durch unsere witzigen Charaktere und nachvollziehbaren Geschichten unterhalten und zum Lachen bringen wird. Ich bin dankbar, dass ich bei Pier 21 Kooperationspartner gefunden habe, die meine Vision unterstützen, so dass wir etwas Magisches auf die Beine stellen können!"