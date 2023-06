«Das Duell um die Welt»-Wiederholung gewinnt gegen «20 Jahre Mario Barth»

Quotennews

Bühnen- und TV-Jubiläum - 20 Jahre aus der deutschen Comedy-Szene nicht wegzudenken - Mario Barth feiert «20 Jahre Mario Barth». Doch die Zielgruppe will lieber «Joko und Klaas» sehen.

Auf den ersten Blick lässt sich annichts aussetzen. Starke 1,02 Millionen Zuschauer sehen die Show von Comedy-Größe Mario Barth, wenn auch hiermit "nur" 5,5 Prozent Marktanteil verbunden sind. Es reicht damit zum besten privaten Primetime-Format, mit Abstand. Dennoch dürfte man sich in Köln mit der «Jubiläumsshow» wohl etwas mehr versprochen haben.Vor allem, weil die Zielgruppe nicht so recht folgen wollte. Mit 0,31 Millionen Umworbenen war der Samstagabend sicher nicht schlecht, 9,2 Prozent am Markt sind in Ordnung, jedoch schlichtweg auch nicht mehr als in Ordnung. Und damit sind wir auch beim Vergleich zu ProSieben . Der Unterföhring-Sender schickt eine Wiederholung vonin den Samstagabend und verliert auf den ersten Blick deutlich.Lediglich 0,48 Millionen Zuschauer wollen der alten Kamelle folgen, mit 3,1 Prozent gewinnt die rote Sieben keinen Blumentopf. Doch sind Winterscheidt und Heufer-Umlauf brutal stark in der Zielgruppe. Mit 0,31 Millionen Werberelevanten und stolzen 10,1 Prozent lassen die beiden Showmaster den RTL-Kollegen hinter sich, wenn sich auch die Reichweite gleicht.