Disney schließt Fernsehkanäle in Asien

International

In Japan, China, Australien und Neuseeland wird es vorerst zu keiner Veränderung kommen.

Der Unterhaltskonzern Disney setzt seinen konsequenten Abbau von linearen Fernsehkanälen fort. Schon in Deutschland sind die National Geographic-Sender sowie der FOX Channel geschlossen worden. Im zweiten Quartal 2023 setzte Walt Disney mit diesen Sendern weltweit noch 1,1 Milliarden US-Dollar um, doch unterm Schritt verdiente damit nur 65 Millionen US-Dollar. Disney wird seine sechs verbleibenden linearen TV-Kanäle in Südostasien, Hongkong, Taiwan und Korea schließen, da der Konzern sich stärker auf das Streaming für den Direktvertrieb konzentriert.Die betroffenen Kanäle sind National Geographic , National Geographic Wild, Star Chinese Movies, Star Chinese Channel, Star Movies und Star World. Die linearen Dienste werden ab September in Südostasien, Hongkong und Korea und im Dezember in Taiwan eingestellt. Die Gruppe geht davon aus, dass sie bis auf Weiteres ein gestrafftes Fernsehportfolio mit Kanälen in Japan, China, Australien und Neuseeland beibehalten wird.Obwohl die Maßnahmen dazu beitragen könnten, die Kosten zu senken und den Konsum auf die Consumer-Geschäfte zu verlagern, gehen Quellen davon aus, dass Disney weiterhin ein Wachstum seiner Medien- und Unterhaltungsgeschäfte - Consumer, Kino, Verbraucherprodukte und Themenparks - in der Region anstrebt.