VOD-Charts

Ein halbes Jahr nach dem Kinostart erfreut «Avatar: The Way of Water» nun ein großes Streaming-Publikum.

Zahlreiche Titel haben vor kurzem den Streamingmarkt gespült und die Top10 gehörig durcheinander gewirbelt. Eine Folge daraus war, dass nur vier Titel der Vorwochen-Charts auch diesmal wieder zu den zehn erfolgreichsten Serien oder Filme gehörten. Stattdessen beginnt das Feld in der 24. Kalenderwoche mit der Disney+-Serie, die derzeit im Wochentakt veröffentlicht wird. Mit 1,33 Millionen Abrufen belegte der Klassiker Platz zehn.Auf 1,45 Millionen Klicks zwischen dem 9. und 15. Juni kam die britische Actionserieund sicherte sich so Rang neun. Anfang Juni zähltedas erste Mal in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Streamingtiteln, dieses Kunststück ist der langjährigen WB- beziehungsweise CW-Serie nun erneut gelungen. Gemeinsam mitteilten sich die Frauen aus Stars Hollow den siebten Platz. Beide Serien verzeichneten eine Reichweite von 1,63 Millionen.Zum ersten Mal mit dabei war der Blockbuster-Film, der ein halbes Jahr nach dem Kino-Start am 7. Juni bei Disney+ debütierte. In den vergangenen sieben Tagen wurde James Camerons Werk 1,70 Millionen Mal gestreamt. Zu Rang fünf klaffte laut den Marktforschern von Goldmedia jedoch ein großes Loch. Dieser ging anmit 3,20 Millionen Abrufen. Seit dem 8. Juni ist die vierte-Staffel verfügbar. Die Comedy-Reihe von Mindy Kaling durfte sich über Platz vier und 3,39 Millionen Views bei Netflix freuen.Ebenfalls seit kurzem bei Netflix verfügbar ist die sechste Staffel der Animationsserie. Die beliebte Comedy reiht sich nur knapp hinter Dauerbrennerein. Während «Rick and Morty» 3,66 Millionen Mal geklickt wurde, verzeichneten die Nerds aus Pasadena 3,69 Millionen Aufrufe. Mit weitem Abstand an die Spitze hat sich aberabgesetzt. Von der Mystery-Serie erschien am 2. Juni der zweite Teil der vierten und finalen Staffel. Während sogar die erste Staffel in die Netflix-internen Serien-Top10 vorstieß, steht für «Manifest» hierzulande ein beeindruckendes Ergebnis von 6,55 Millionen Klicks zu Buche.