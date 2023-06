Der Spotify-Deal von Prinz Harry und Meghan Markle ist vorbei

Vermischtes

Der schwedische Anbieter von Musik und Streaming hat nur eine Sendung erhalten.

Spotify und Archewell Audio, die Podcast-Produktionsfirma von Prinz Harry und Meghan Markle, gaben am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie ihre Vereinbarung beenden. "Spotify und Archewell Audio sind übereingekommen, sich zu trennen und sind stolz auf die Serien, die wir gemeinsam produziert haben", so die Unternehmen. Laut einer Quelle, die mit der Situation vertraut ist, wollten Prinz Harry und Meghan Markle den exklusiven Spotify-Vertrieb aufgeben, um ein neues Zuhause für ihre Audioprojekte zu finden.Eine andere Quelle sagte, dass Spotify mehr Inhalte von Archewell Audio erwartet habe – mit der Bemerkung, dass das Unternehmen fast drei Jahre nach Abschluss des Vertrages nur eine Serie geliefert habe, was den gesamten Vertrag in der Schwebe hält. Bei dieser Serie handelt es sich um Markles "Archetypes", in der sie die Geschichte der gesellschaftlichen Stereotypen über Frauen dekonstruiert. Sie wurde im August 2022 uraufgeführt und erreichte in mehreren Ländern Platz eins der Charts des Unternehmens.Wie das Wall Street Journal berichtet, schloss Archewell Audio Ende 2020 einen exklusiven Podcast-Pakt mit Spotify im Wert von rund 20 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, "Programme zu produzieren, die das Publikum auf der ganzen Welt ermutigen und unterhalten", sowie "verschiedene Perspektiven und Stimmen zu beleuchten" und "eine Gemeinschaft durch gemeinsame Erfahrungen, Erzählungen und Werte aufzubauen".