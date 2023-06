Lenny Rush dreht für «Doctor Who»

England

Der 14-jährige Star aus «Am I Unreasonable» hat für die 14. Staffel unterschrieben.

hat gerade einen weiteren Star in seinen Cast aufgenommen: Der 14-jährige Lenny Rush. Rush startet in der vierzehnten Staffel der neu aufgelegten Serie als eine mysteriöse Figur namens Morris. Er wird an der Seite von Ncuti Gatwa, der die Rolle des neuen Timelords von David Tennant übernimmt, und Millie Gibson als Ruby Sunday zu sehen sein. Indira Varma spielt außerdem eine neue Figur, die nur als Herzogin bekannt ist, während Jonathan Groff in einer mysteriösen und aufregenden Gastrolle zu sehen sein wird, wie die BBC mitteilte.Im Mai wurde Rush für seine Rolle in «Am I Being Unreasonable» an der Seite von Daisy May Cooper mit dem BAFTA Award für die beste männliche Darstellung in einer Komödie ausgezeichnet. «Doctor Who»-Showrunner Russell T Davies sagte: "Das ist es, worum es bei «Doctor Who» geht, brandneue Talente der nächsten Generation, und niemand ist talentierter als Lenny! Er schließt sich dem TARDIS-Team gerade rechtzeitig für den größten Albtraum des Doktors an, also haltet euch fest!"«Doctor Who» startet im November mit drei Specials mit Tennant, der seine Rolle zum sechzigsten Jahrestag der Serie wieder aufnimmt. Gatwa wird dann die Rolle in einer neuen Staffel übernehmen, die über die Feiertage ausgestrahlt werden soll. Die Serie wird in Großbritannien und Irland von der BBC ausgestrahlt, während Disney+ die internationale Heimat von «Doctor Who» wird.