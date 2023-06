«S.W.A.T.»-Dilemma fördert die Aufrufzahlen

US-Quoten

Auf dem ersten Platz liegt nun der Film «The Mother» mit Jennifer Lopez.

Eine der meistdiskutierten Serien im Network-Fernsehen der letzten Zeit ist jetzt in den wöchentlichen Streaming-Ranglisten von Nielsen aufgetaucht., die CBS-Serie mit Shemar Moore in der Hauptrolle, belegte mit 625 Millionen gesehenen Minuten vom 15. bis 21. Mai Platz 8.Dieses Einschaltintervall begann eine Woche, nachdem CBS «S.W.A.T.» nach sechs Staffeln am 5. Mai abgesetzt hatte – dann wurde die Entscheidung rückgängig gemacht und die Serie am 8. Mai für eine siebte und letzte Staffel verlängert. Darüber hinaus ist ein Großteil des Zuschauererfolgs wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die ersten fünf Staffeln der Serie seit dem 17. Mai auf Netflix verfügbar sind, was die auf Hulu und Paramount+, wo «S.W.A.T.» ebenfalls verfügbar ist, gemessenen Sehstunden noch erhöht.Die Nummer eins der Hitliste ist der Netflix-Filmvon Jennifer Lopez, der in der letzten Woche noch auf dem zweiten Platz lag. In dieser Woche wurde der Film 1,2 Milliarden Minuten lang angesehen, gefolgt von der vorherigen Nummer einsmit 1,1 Milliarden Minuten - die dritte Woche in Folge, in der die Marke von einer Milliarde überschritten wurde.Der dritte Platz ging an, das sowohl bei Netflix als auch bei Paramount+ 858 Millionen Minuten lang gesehen wurde. Das prozessuale Drama schafft es oft in die Nielsen Top10, wenn auch normalerweise nicht auf einer so hohen Position, was sich durch die Bequemlichkeit des Sommers erklären lässt, wenn weniger neue TV-Projekte ihr Debüt feiern. Die anderen üblichen Verdächtigen in dieser Woche waren die animierten Kinderserien(Platz 6 mit 708 Millionen Minuten) und(Platz 7 mit 676 Millionen Minuten).