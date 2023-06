Disney setzt auf 28 restaurierte Klassiker

International

Zum 100. Geburtstag des Filmhauses wird man zahlreiche Filme online stellen.

Disney+ wird ab dem 7. Juli eine Sammlung von 28 neu restaurierten klassischen Kurzfilmen der Walt Disney Animation Studios zeigen, in denen so bekannte Stars wie Mickey und Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy, Pluto, Chip n' Dale und der erste Star des Studios, Oswald the Lucky Rabbit, zu sehen sind. In diesem Jahr feiern die Walt Disney Animation Studios ihr hundertjähriges Bestehen, das im Rahmen der laufenden Disney 100-Feierlichkeiten gewürdigt wird.Von Klassikern bis hin zu weniger bekannten Titeln enthält dieses Kurzfilmpaket Beispiele für Disneys früheste Kinokurzfilme («Trolley Troubles» und «All Wet», beide aus dem Jahr 1927 und mit Oswald dem Glückskaninchen in der Hauptrolle), Silly Symphony-Klassiker wie «Der Skelett-Tanz», «Merbabies» und «Wynken, Blynken und Nod» sowie eine breite Palette an unterhaltsamen Kurzfilmen mit Disneys beliebtesten Figuren. «Chips Ahoi», ein CinemaScope-Kurzfilm aus dem Jahr 1956 mit Donald Duck und seinen Streifenhörnchen-Rivalen, bildet den Abschluss der Reihe im Oktober, im Vorfeld des 100-jährigen Jubiläums von Disney am 16. Oktober.Die Restaurierung wurde vom Walt Disney Studios Restaurierungs- und Konservierungsteam unter der Leitung von Regisseur Kevin Schaeffer in enger Zusammenarbeit mit kreativen Beratern der Walt Disney Animation Studios durchgeführt. Zu letzteren gehörten Dorothy McKim, Produzentin für Spezialprojekte und 2D-Animation, sowie Mike Giaimo (gefeierter Produktionsdesigner der beiden «Frozen»-Filme und des kommenden Films «Wish») und die Animationslegende Eric Goldberg (der die Animation des Dschinns in «Aladdin» leitete und bei «Pocahontas» und zwei Segmenten von «Fantasia» Regie führte). Dasselbe Team hat kürzlich «Cinderella» restauriert und arbeitet derzeit an einer Restaurierung von «Schneewittchen und die sieben Zwerge».Dorothy McKim kommentiert die Ankündigung wie folgt: "Wir sind begeistert, mit Kevin Schaeffer und dem Restaurationsteam des Studios zusammenzuarbeiten, um diese wunderschön restaurierten Versionen der klassischen Disney-Zeichentrickfilme zu präsentieren. Zwei unserer größten künstlerischen Talente haben ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft in das Projekt eingebracht, um sicherzustellen, dass die Filme ihr bestes Aussehen haben und den kreativen Absichten der ursprünglichen Filmemacher entsprechen. Wir freuen uns sehr, diese wunderbaren Kurzfilme mit dem Disney+ Publikum zu teilen. Sie haben noch nie besser ausgesehen oder geklungen."