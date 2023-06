«Wild Kingdom» bereichert NBC am Samstag

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat neue Folgen in Auftrag gegeben.

kehrt mehr als 60 Jahre nach seiner Erstausstrahlung auf NBC zurück. Die kultige Wildlife-Show wird in diesem Herbst in einer neuen Version auf den Sender zurückkehren, die von der Hearst Media Production Group in Zusammenarbeit mit dem Sponsor der ursprünglichen Show, Mutual of Omaha, produziert wird.Unter dem Titel «Mutual of Omaha's Wild Kingdom Protecting the Wild» wird die neue Version von dem Wildtierexperten und «Wild Kingdom»-Star Peter Gros moderiert, der erstmals 1985 in einer Version der Serie an der Seite des damaligen Moderators Jim Fowler auftrat. Fowler war der zweite Experte, der «Wild Kingdom» moderierte. Er löste den ursprünglichen Erzähler der Sendung, den Zoologen Marlin Perkins, ab, nachdem er von Anfang an als Perkins' Handlanger fungierte.Für die neue NBC-Serie «Wild Kingdom» wird Gros von der Wildtierökologin Dr. Rae Wynn-Grant unterstützt, die als National Geographic Explorer und Mitglied der Forschungsfakultät der University of California, Santa Barbara, tätig ist. Die Serie wird am 7. Oktober auf NBC während des samstäglichen Programmblocks am Vormittag «The More You Know» ausgestrahlt und wird auch auf NBC.com und NBCs Video-on-Demand verfügbar sein.«Wild Kingdom» wurde 1963 erstmals auf NBC ausgestrahlt, mit Perkins als Moderator und Fowler als Co-Moderator. "Dies ist ein bekanntes, beständiges Franchise, das buchstäblich Teil der Fernsehgeschichte ist", sagte HMPG-Präsident Frank Biancuzzo. "Gemeinsam mit Mutual of Omaha und NBC freuen wir uns darauf, neue und denkwürdige Abenteuer in der freien Natur zu erschaffen."