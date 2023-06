PPF Group dringt in ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat

TV-News

Die ProSiebenSat.1 Media SE tauscht einen Platz im Aufsichtsrat aus, wie das Unternehmen am Freitag bestätigte. Der Schritt wird notwendig, da das langjährige Mitglied des Gremiums, Erik Huggers, nach neun Jahren zum 30. Juni 2023 sein Mandat niederlegt. Er möchte sich neben seinen anderen Aufsichtsratsmandaten auf seine Tätigkeit als Senior Advisor der EQT Group und Chairman mehrerer Portfoliounternehmen zu konzentrieren. Der freigewordene Platz soll nun von der tschechischen Gesellschafter-Firma PPF Group in Person von Klara Brachtlova besetzt werden.PPF hält inzwischen rund 15 Prozent an dem Unterföhringer Medienunternehmen, nachdem man am 2. Juni - also nach Veröffentlichung der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung – mitgeteilt habe, dass ihr Stimmrechtsanteil nunmehr 11,6 Prozent am Aktienkapital der ProSiebenSat.1 Media SE beträgt und sie darüber hinaus über Finanzinstrumente verfügt, die 3,43 Prozent der Anteile entsprechen, wie P7S1 in der Mitteilung berichtet. „Vor diesem Hintergrund halten Vorstand und Aufsichtsrat eine Berücksichtigung der PPF Group im Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE entsprechend ihrer Beteiligung für angemessen.“Brachtlova ist Chief External Affairs der zur tschechischen PPF Group gehörenden mittel- und osteuropäischen Mediengruppe Central European Media Enterprise (CME) und verfügt über langjährige Erfahrung als Medienmanagerin. So war sie Co-CEO und CFO von TV Nova und hat als Executive Director von Nova TV jüngst die erfolgreiche Einführung der digitalen Streaming-Plattform Voyo im tschechischen Markt verantwortet. Brachtlova gilt zudem als ausgewiesene Finanzexpertin, da sie als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin sowie Mitglied im ACCA tätig war.„Ich bedanke mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats ganz herzlich bei Erik Huggers für seine erfolgreiche Arbeit, sein Engagement und die konstruktive Begleitung des Unternehmens in den vergangenen neun Jahren. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, erklärt Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE.Damit werden im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 zusammen mit den auf der Hauptversammlung zur Neubesetzung anstehenden Sitzen künftig insgesamt fünf Positionen neu besetzt. Für die auf der Hauptversammlung am 30. Juni zu wählenden vier Mitglieder hatte der Aufsichtsrat Katrin Burkhardt, Thomas Ingelfinger und Cai-Nicolas Ziegler sowie Katharina Behrends vorgeschlagen. Besonders letztere Personalie bedeutet einen signifikanten Shift in der Unternehmensstrategie, da Behrends von der italienischen Media For Europe (ehemals Mediaset) stammt, die auf eine stärkere Zusammenarbeit mit P7S1 drängt, was der Unterföhringer Konzern bislang immer vermeiden wollte. Seit Bert Habets als Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE im Amt ist, deutete sich aber hier ein Umdenken an. MFE ist mit inzwischen rund 30 Prozent der größte Gesellschafter des Unternehmens.