Blockbuster-Battle

„I’ll be back”, sagte Arnold Schwarzenegger einst und mit «Dark Fate» kehrt er auch ins Blockbuster-Battle zurück. Dort muss er sich Chris Evans und einer Braut, die sich nicht traut, stellen.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Sechster Teil der actionreichen Science-Fiction-Reihe mit Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger und Mackenzie Davis: Dani Ramos ist eine unbescholtene Bürgerin, die plötzlich aus dem Alltag gerissen wird, als ein hochentwickelter Terminator aus der Zukunft sie angreift. Zum Glück bekommt sie Hilfe von dem Cyborg Grace. Zeitgleich erhält Sarah Connor einen anonymen Hinweis auf die Ankunft des Rev-9, der Dani ausschalten will. Gemeinsam stellen sich die drei Frauen dem Kampf. So urteilte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik über den sechsten «Terminator»-Teil : „Alles in allem bekommt man hier exakt das, was man von einem modernen «Terminator»-Film erwarten darf: wenig Überraschung, dafür alles in allem ordentliche Genreunterhaltung.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Chris Evans in einem herzergreifenden Familiendrama: Frank kümmert sich um seine Nichte Mary, nachdem ihre Mutter auf tragische Weise gestorben ist. Das kleine Mädchen zeigt enorme mathematische Fähigkeiten. Ihr Onkel will ihr aber ein möglichst normales Leben ermöglichen und sie auf der örtlichen Grundschule belassen. Als sich die Großmutter einmischt, droht er das Fürsorgerecht zu verlieren. Die Quotenmeter-Kino-Kritik zog vor vier Jahren dieses Fazit: „Was auf der Haben-Seite der Gleichung bleibt, sind eine sehr gute Kinderdarstellerin, die eine angenehme Chemie mit ihrem Leinwandonkel hat, sowie ein geglückter Balanceakt zwischen "Das einfache Leben" und "Akademisches Streben". Da Filmemachen keine strenge Mathematik ist, liegt es im Auge des Betrachters, ob das die auf der Negativseite stehende, behäbige Regieführung, die schematische Erzählweise und die vielen Merksatz-Monologe ausgleicht.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDB User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Mit seiner neuesten Kolumne ist der New Yorker Zeitungsreporter Ike Graham gehörig übers Ziel hinausgeschossen: Darin hat der zynische Frauenfeind sich über eine gewisse Maggie Carpenter lustig gemacht, die schon dreimal heiraten wollte und ihre potenziellen Ehemänner jedes Mal allein vor dem Traualtar stehen ließ. Dummerweise hat Ike sich für seine Story aufs Hörensagen verlassen, statt sauber zu recherchieren. Als seine Chefin das erfährt, wirft sie ihn hochkant raus. Ike schäumt vor Wut und beschließt, sich an Maggie zu rächen. Er sucht die Beinahe-Braut in ihrem Heimatstädtchen in der tiefsten Provinz auf, um über ihren vierten Heirats-Versuch zu berichten. Diesmal will der Reporter sich streng an die Fakten halten. Natürlich hindert ihn das nicht daran, Maggie seine Meinung ins Gesicht zu sagen: Nämlich, dass sie auch Bräutigam Nummer Vier garantiert wieder versetzen wird. Maggie ist wild entschlossen, ihm das Gegenteil zu beweisen, tappt dabei aber von einem Fettnäpfchen ins nächste. Ikes anfängliche Schadenfreude wird durch die Tatsache getrübt, dass sich bald die gesamte Stadt über Maggie lustig macht. Das hatte er so nicht beabsichtigt! Maggie glaubt ihm natürlich kein Wort - und so müssen die Streithähne zahllose Wortgefechte und absurde Situationen überstehen, bevor sie merken, dass sie füreinander geschaffen sind...The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6