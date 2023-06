«Lenßen übernimmt» mit der Sat.1-Krone

Quotennews

Jeder Sender wünscht sich erfolgreiche Formate im Programm. Wenn der Vorabend die Primetime schlägt, gefällt das dann doch nicht zu 100 Prozent.

War das Taktik oder verspricht sich Sat.1 vonwirkliche Erfolge im frühen Sommer-Programm? Hierzu bedarf es Erläuterung: Der TV-Abend war sicherlich nicht leicht zu planen. Im Konkurrenz-Programm zeigt sich die deutsche Nationalmannschaft im Ersten, wenn auch erst ab 20:45 Uhr. Jedoch steckt der DFB gewissermaßen in einer Krise und Reichweiten, die sämtlichen Alternativ-Programmen schaden würden, sind nicht unbedingt zu erwarten. Sat.1 entscheidet sich für «111 tolle Traumtypen!» in der Primetime und fällt damit auf die Nase. 0,51 Millionen Zuschauer, ein Marktanteil von 2,3 Prozent - die Zielgruppe mit 0,19 Millionen Umworbenen und 4,4 Prozent ebenfalls glorreich verpasst.Auf der anderen Seite gelingt es damit dem Vorprogramm gewissermaßen zu glänzen. Ab 18 Uhr schickt Sat.1 vier Folgenüber den Äther, zunächst läuft es mager mit 0,46 Millionen Zuschauer, doch schon bei der zweiten Episode sind gute 0,6 Millionen dabei. Es folgen 0,54 und 0,62 Millionen Zuschauer bei den Folgen drei und vier. Kurzum: In Sachen Reichweite schlagen drei von vier «Lenßen»-Folgen die Primetime. Mehr noch, abgesehen von den «Sat.1 Nachrichten» gewinnt «Lenßen übernimmt» mit den 0,62 Millionen Zuschauern den kompletten Sat.1-Tag. Doch gewinnt nicht nur der direkte Vorlauf des Abendprogramms. Um 13 Uhr schalten bereits 0,6 Millionen fürein, selbst das Frühstücksfernsehen um 7 Uhr holt mit 0,54 Millionen Zuschauern mehr als «111 tolle Traumtypen!».Bevor sich nun mit dem starken Fußball-Kontrastprogramm gewehrt werden kann, das Abendprogramm schlägt sich noch selbst. Um 22:10 Uhr schickt der Bällchensenderins Rennen und die Reichweite steigert sich auf 0,61 Millionen. Zumindest zu Teilen der Show lief die Partie im Ersten hier noch, wobei die Laufzeit bis 0 Uhr, und damit auch nach dem Fußball, natürlich die Reichweite im Schnitt steigern wird. Bisher zudem vernachlässigt blieben die Marktanteile, bis auf das «Frühstücksfernsehen» (16,9 Prozent) und «Auf Streife» (9,0 Prozent) kommt hier keine Platzierung gut weg. «Lenßen übernimmt» spielt sich zwischen 3,5 und 4,4 Prozent ab, die Primetime läuft vor 2,3 Prozent und später 3,7 Prozent.