Christine McCarty hört als Disney-Finanzchefin auf

Köpfe

Kevin Lansberry wird beim Mäusehaus vorübergehend der Verantwortliche für diesen Bereich.

Ein weiterer Schock für die Walt Disney Company: Christine McCarthy tritt von ihrer Rolle als Executive VP und Chief Financial Officer zurück und wird einen Urlaub aus familiären Gründen nehmen, teilte Disney am Donnerstag mit. Kevin Lansberry wurde mit Wirkung vom 1. Juli zum Interims-CFO des Medienriesen ernannt."Christine McCarthy ist eine der am meisten bewunderten Finanzmanagerinnen in Amerika, und ihr Einfluss auf die Walt Disney Company während ihrer 23-jährigen Tätigkeit kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte Disney-CEO Bob Iger. "Christine war ein wichtiger strategischer Anker in einer Zeit großer Veränderungen, und sie und ich haben über ihren Wunsch gesprochen, eine geordnete und erfolgreiche CFO-Nachfolge zu gewährleisten, bevor das Unternehmen seinen nächsten Chief Executive Officer bekommt. Sie tritt von ihrer Rolle als CFO zurück, da sie einen Urlaub aus familiären Gründen nimmt, hat aber freundlicherweise angeboten, in eine beratende Position zu wechseln, um ihren Nachfolger bei der Übernahme der Aufgaben zu unterstützen, die sie in den letzten Jahren so fachkundig erledigt hat."McCarthy kam im Jahr 2000 als Schatzmeisterin zu Disney und wurde 2015 zum CFO befördert. Sie hat sich zu einer enorm einflussreichen Stellvertreterin von Iger entwickelt. Sie spielte auch eine wichtige Rolle bei der Umstrukturierung im letzten November, die Bob Chapeks zweijährige Amtszeit als CEO beendete und Iger zurück auf den Chefposten brachte. An der Wall Street wird sie für ihre Offenheit in der Finanzberichterstattung von Disney und ihre Marktkenntnisse bewundert.