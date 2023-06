«American Auto» wird die Werkstatt nicht verlassen

US-Fernsehen

Nach zwei Staffeln zieht das US-Network NBC den Stecker. Die Sitcom geht nicht weiter.

wurde nach zwei Staffeln auf NBC abgesetzt. Die von Justin Spitzer geschaffene Serie war eine Arbeitsplatzkomödie, die die Führungskräfte des in Detroit ansässigen Unternehmens Payne Motors dabei begleitet, wie sie versuchen, sich dem Wandel der Zeit anzupassen, während sie gleichzeitig von der ersten weiblichen Geschäftsführerin des Unternehmens, Katherine Hastings (Ana Gasteyer), geleitet werden.Neben Gasteyer gehörten Harriet Dyer als Sadie Ryan, Jon Barinholtz als Wesley Payne, Humphrey Ker als Elliot Chisholm, Michael B. Washington als Cyrus Knight, Tye White als Jack Fortin und X Mayo als Dori Ovens zur Besetzung. Staffel 2 erreichte laut Nielsens Live + 7-Daten von Ende April durchschnittlich 2,3 Millionen Zuschauer insgesamt und eine Einschaltquote von 0,3 bei den Erwachsenen 18-49. Spitzer ist vor allem als Schöpfer von «Superstore» bekannt, einer Serie mit America Ferrera in der Hauptrolle, die von 2015 bis 2021 sechs Staffeln lang auf NBC lief.Er steckt auch hinter «St. Denis Medical», das NBC im Februar als Pilotfilm bestellt und Anfang des Monats grünes Licht gegeben hat. Das Projekt wird eine Mockumentary über ein unterfinanziertes und unterbesetztes Krankenhaus in Oregon sein, in dem die engagierten Ärzte und Krankenschwestern ihr Bestes geben, um Patienten zu behandeln und dabei ihren eigenen Verstand zu bewahren.