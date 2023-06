«Nacht der Kommissare» gewinnt gegen RTL-Fußball

Quotennews

Das Erste schickt mit dem «Tatort: Die Nacht der Kommissare» einen neuen Krimi-Streifen ins Rennen - da hat selbst der RTL-Fußball das Nachsehen.

Von wegen Sommerloch! Das Erste möchte sich mit den sinkenden Zuschauerzahlen in noch keinem Fall abfinden, so gibt es trotz weit über 25 Grad in Deutschland am Wochenende einen neuen. Der Stuttgart-Krimischickt Thorsten Lannert und Sebastian Bootz auf einen nicht nur sprichwörtlichen Trip durch das nächtliche Stuttgart. Inhaltlich soll es um eine Wasserleiche, Drogendealer und Landwirtschaft gehen, berauscht von ungewollten Drogen-Trips.Der Krimi-Stoff gefällt den Zuschauern im Ersten, 6,7 Millionen verfolgen den neuen Fall am Abend und es ergibt sich so ein Marktanteil von 27,4 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft im Alter von 14 bis 49 Jahren kann sich 21,4 Prozent an ihrem Markt blockieren, hierfür brauchte es 1,18 Millionen Fernsehzuschauer. Mit diesen Zahlen könnte das Erste sich ohne weitere Gedanken feiern lassen, da kann auch der Fußball bei RTL das schöne Bild nicht trüben.Hier hätte mit einem harten Zweikampf um die besten Reichweiten gerechnet werden können, doch spielt das Finale der «UEFA Nations League» nicht wirklich eine Rolle hier. Nach dem «Tatort» folgt die 20 Uhr-«Tagesschaut» mit 4,97 Millionen Zuschauern auf Platz zwei der Gesamtreichweiten, das «heute journal» um 20 Uhr folt mit 3,63 Millionen Zuschauern auf Platz drei. Immerhin war RTL bei den 14- bis 49-Jährigen konkurrenzfähig. Hier folgt auf den «Tatort» lediglich die hauseigene «Tagesschau» mit 0,85 Millionen Jüngeren, ehe RTL mit dem «Elfmeterschießen» und 0,78 Millionen Umworbenen folgt.