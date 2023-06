Spanien gewinnt die «Nations League»

Quotennews

Nach torlosen 120 Minuten hält Spanien-Torhüter Unai Simon die entscheidenden Elfmeter und lässt Spanien jubeln.

Am gestrigen Sonntag blickte RTL mit dem Beginn der Primetime nach Rotterdam. Im De Kuip stand das Duellund damit das Finale derauf dem Plan. Die Vorberichte zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr sahen bereits 0,86 bis 1,02 Millionen Zuschauer und 0,25 bis 0,27 Millionen Umworbene, so waren mit den Vorberichten und der Programmierung «Vor dem Spiel» zwischen 3,6 und 4,2 Prozent möglich - die Zielgruppe kam auf 4,9 und 5,2 Prozent. Mit dem Anpfiff steigerten sich die Reichweiten auf 1,86 und 0,48 Millionen, die Marktanteile kletterten in der ersten Hälfte auf 7,5 und 8,3 Prozent.Aus sportlicher Sicht gab es hierbei vorerst kaum Highlights. Der kicker wählt die vielsagenden Worte: "." Mit anderen Worten, keine Mannschaft investierte wirklich etwas Sehenswertes. Diese eher passive Haltung legte sich über den Spielverlauf, vor allem Kroatien zeigte schöne Kombinationen. Die zweite Spielhälfte verfolgten schließlich 2,44 und 0,64 Millionen Zuschauer, sodass die Quoten auf 11,4 und 13,1 Prozent sprangen, Tore gab es dennoch nicht. Nach 90 Minuten ging es demnach in die Verlängerung.Die extra 30 Minuten fanden vor 2,4 Millionen Zuschauern ihre bis dato beste Reichweite des Abends, die Quote stieg auf 14,7 Prozent, doch sollte der Abend im Elfmeterschießen enden. Während starke 0,61 Millionen Werberelevante den Kick verfolgten, machten sich die Schützen und Torhüter bereit. Das «Elfmeterschießen» hatte dann mit 2,87 Millionen Zuschauern und 0,78 Millionen Werberelevanten die beste Reichweite des RTL-Abends. Die Marktanteile steigerten sich auf exzellente 20,9 und 25,4 Prozent. Entscheidend hielt Spanien-Torhüter Unai Simon zwei Strafstöße, sodass sich die Roja über den ersten internationalen Titel in elf Jahren sichert.