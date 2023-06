RTL-Nachmittag funktioniert weiter prächtig

Quotennews

Die Primetime machte am Montag dagegen Probleme, denn «The Wheel» bleibt auch im zweiten Anlauf ein Misserfolg.

Am vergangenen Donnerstag fuhrmit 22,0 Prozent Marktanteil nicht nur eine herausragende Einschaltquote in der Zielgruppe ein, sondern auch den höchsten Marktanteil seit Dezember 2020. Zwar wiederholte die dreistündige RTL-Sendung dieses Kunststück am Montag nicht, aber mit 0,16 Millionen Zuschauern und 15,0 Prozent kann RTL nach wie vor sehr zufrieden sein. Zum auch, die vor zwei Wochen einen neuen Allzeitrekord mit 16,1 Prozent aufstellte, ebenfalls prächtig funktioniert. Die Gesamtreichweite steigerte sich von 0,67 auf 0,85 Millionen, der Marktanteil stieg von 9,9 auf 10,3 Prozent. In der Zielgruppe standen für die rothaarige Richterin 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige und 15,0 Prozent zu Buche.hielt das Reichweiten-Niveau bei den Jüngeren aufrecht und fuhr damit 11,8 Prozent Marktanteil ein. Insgesamt sahen 1,05 Millionen Zuschauer die zweite Gerichtsshow des Tages, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent.kam im Anschluss auf 1,03 Millionen und 10,7 Prozent. In der Zielgruppe musste man mit 0,13 Millionen Umworbenen und 8,0 Prozent ein wenig abreißen lassen.Daytime hui, Primetime pfui: So in etwa lässt sich der Montag des Kölner Senders zusammenfassen. Dennkommt auch im zweiten Anlauf nicht in Fahrt. Nachdem die erste Runde im Sommer vor zwei Jahren vorzeitig aus dem Programm geflogen war, verblieben die ersten beiden Ausgaben der Neuauflage deutlich unter dem Senderschnitt. Auch die dritte Folge machte ihre Sache nicht besser und unterhielt lediglich 1,11 Millionen Zuschauer, was schwache 5,0 Prozent Marktanteil ausmachte. In der Zielgruppe generierte Moderator Chris Tall mit 0,32 Millionen junge Seher und damit nur 7,4 Prozent Marktanteil – die schwächste Quote der aktuellen Runde.informierte ab 22:15 Uhr nur 0,96 Millionen Interessierte, die Marktanteile wurde auf 5,3 Prozent bei allen und 5,9 Prozent bei den Werberelevanten beziffert. Ab 22:35 Uhr standim Zeichen der „Woche der Vielfalt“. Die Spezial-Ausgabe widmete sich dem Thema „Inklusion an Schulen“, wofür sich aber nur 0,62 Millionen Zuschauer erwärmen konnten. Die Marktanteile fielen auf 4,2 respektive 4,6 Prozent zurück.