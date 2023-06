Quotencheck

Im April, Mai und Juni 2023 setzte Das Erste auf die Duisburger-Variante.

Inzwischen gibt es vier Fernsehserien, die von der Wasserpolizei handeln. Die zweite Staffel aus Duisburg stand im Frühjahr 2023 auf dem Programm. Die Premiere der Staffel, die aus der Feder von Arne Ahrens stammte und von Matthias Koßmehl umgesetzte wurde, sahen am 18. April 2,38 Millionen Zuschauer, die zu einem Marktanteil von 11,7 Prozent führten. Die Folge „Die Kranführerin“ erreichte nur zusätzlich 40.000 zeitversetzte Aufrufe. Bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde auf 5,6 Prozent beziffert.Die zweite Folge lief Ende April, „Schöner Wohnen“ verfolgten 2,55 Millionen Zuschauer ab 18.48 Uhr. Das Erste sicherte sich mit 12,3 Prozent den besten Marktanteil der Staffel. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah das Ergebnis gar nicht gut aus, denn mit 0,17 Millionen Zusehern kam man auf lediglich 4,7 Prozent. Am Dienstag, den 2. Mai, waren 2,37 Millionen Menschen dabei, 11,9 Prozent Marktanteil waren die Folge. Mit 0,19 Millionen jungen Menschen erreichte „Mord im Yachthafen“ immerhin 5,4 Prozent.Sieben Tage später stand „Der ewige Zweite“ auf dem Programm. Diese Folge ließen sich 2,20 Millionen Menschen nicht entgehen, der Marktanteil blieb mit 11,7 Prozent recht konstant. Bei den jungen Menschen wurden 0,17 Millionen erfasst, sodass man auf 5,6 Prozent kam. Mit der fünften Geschichte, die den Titel „Angelausflug“ trug, holte man das beste Ergebnis beim jungen Publikum: 0,22 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent. Beim Gesamtpublikum sah das Ergebnis mit 2,33 Millionen und 11,7 Prozent wenig spektakulär aus.Die vorletzte Folge mit dem Titel „Flitterwochen“ stammte aus der Feder von Isabell Polak. Die Autoren hatte das Unglück, dass ihre Folge nicht erfolgreich lief. Nur noch 1,89 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil schrumpfte auf enttäuschende 10,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren gar nur noch 0,10 Millionen anwesend, sodass man sich mit 3,2 Prozent sehr schwertat. Das Staffelfinale, das von Arne Ahrens kam, sicherte sich 1,85 Millionen und 10,8 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich die Produktion 0,15 Millionen und fünf Prozent.Die zweite Staffel von «WaPo Duisburg» kann sich sehen lassen. Im Durchschnitt sahen 2,23 Millionen Menschen die acht neuen Folgen, die einen Marktanteil von 11,5 Prozent holten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,17 Millionen ermittelt, die 5,1 Prozent sind sicherlich noch ausbaufähig. Allerdings hat sich der Sendeplatz in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Eine Steigerung ist aber durchaus noch möglich.