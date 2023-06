3 Quotengeheimnisse

Die Nachtausgabe der Kabel-Eins-Nachrichten schlägt die Tagesausgabe, «heute» klappt mit Europa sehr gut und ProSieben Maxx verlässt sich auf Wrestling.

Die Wrestling-Sendung beim Fernsehsender ProSieben Maxx fährt stetig gute Werte ein. Im Vorfeld waren zwar nur 1,6 Prozent Zuschauer möglich, aber am Mittwoch erreichte die zweistündige Sendung starke 2,2 Prozent. Die Reichweite bei den Umworbenen war mit 0,07 Millionen Zusehern überschaubar. Stark war der Zulauf beim Gesamtpublikum, denn es ging von 0,11 auf 0,20 Millionen.Werktäglich wirft das ZDF um 16.00 Uhr in seiner speziellen «heute»-Ausgabe einen Blick auf die anderen europäischen Länder. Das kommt beim Publikum an, die Sendung verzeichnete am Freitag 2,04 Millionen Zuschauer und fuhr 24,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen waren sogar 11,1 Prozent möglich. 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei.Die Spätausgaben von Kabel Eins funktionieren in der Regel gut. 0,35 Millionen Menschen schalteten in der Nacht auf Samstag ein, das war nur unwesentlich weniger als bei den regulären Nachrichten (0,40 Millionen). Zählt man noch die Wiederholung um 02.57 Uhr hinzu, verbessert sich die Reichweite auf 0,51 Millionen. Bei den Umworbenen sahen die 01.15-Uhr-Ausgabe 0,14 Millionen und 10,4 Prozent. Diese guten Ergebnisse könnten aber vor allem an den vielen «Criminal Minds»-Folgen liegen, in denen die News eingebettet sind.