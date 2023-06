HBO setzt auf drei Serien

International

Die asiatische Abteilung soll drei neue Originals produzieren.

Warner Bros. Discovery hat drei neue thailändische HBO Asia Originals angekündigt: den Action-Fantasy-Blockbuster, die unterhaltsame Kochserieund die Reality-Serie. Die Shows werden exklusiv für HBO und HBO GO in Südostasien, Hongkong und Taiwan verfügbar sein.Thailändische TV-Inhalte erfreuen sich derzeit wachsender Beliebtheit beim asiatischen TV-Publikum und haben in jüngster Zeit Pionierarbeit für sanfte homoerotische Serien geleistet, die als «Boys Love»-Genre bekannt sind und ein reifes weibliches Publikum ansprechen.«Khun Pan 3» ist der letzte Teil des «Khun Pan»-Franchise und stellt eine Reise von 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg dar, als der Zauberer-Cop Khun Pan überredet wird, eine weitere gefährliche Mission zu übernehmen. Diesmal jagt er zwei Banditen und deckt eine Verschwörung auf, die alles in Frage stellt, woran er glaubt. «MarkKim + Chef» folgt den bald verheirateten thailändischen Fernseh-Superstars Kimberley Anne Woltemas und Mark Prin Suparat, die sich vorgenommen haben, füreinander zu kochen wie professionelle Köche. Die Reality-Serie «Deane's Dynasty» begleitet das thailändische Promi-Paar Lydia und Matthew Deane bei ihrem Versuch, die Dramen von Ruhm und Familie zu bewältigen. Die Serie wird von 247 Pictures produziert.