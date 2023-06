NBC setzt bei Werbung auf «SNL»

US-Fernsehen

In Südfrankreich sind die Produzenten eingetroffen, um der Werbebranche die Sendung schmackhaft zu machen.

Neue Episoden vonsind in den USA aufgrund des Hollywood-Autorenstreiks Mangelware, aber das Late-Night-Hauptprogramm von NBC könnte am Mittwoch auf dem Werbefestival Cannes Lions auf Interesse stoßen. In einem von Willie Geist von NBC News geleiteten Showcase wird der ausführende Produzent von «SNL», Lorne Michaels, mit den Darstellern Bowen Yang, Chloe Fineman, Mikey Day und Ego Nwodim sprechen. Dies ist Teil eines umfassenderen Versuchs von NBCUniversal, Madison Avenue dazu zu bringen, sich mit dem Programm zu verbinden, wenn es sich im Herbst 2024 seiner 50sten Staffel nähert.In Cannes, so Mark Marshall, Interimsvorsitzender für Werbung und Partnerschaften bei NBCU, haben die Werbetreibenden "eine viel genauere Vorstellung davon, was sie mit ihrem Marketing erreichen wollen", als dies zu Beginn des Jahres der Fall war. Die Treffen sind kollaborativer und taktischer". NBCU wird Cannes auch nutzen, um für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zu werben, sagt Marshall. Er hofft, dass die Idee, das sportliche Spektakel im Sommer und die bahnbrechende «SNL»-Staffel im Herbst und im Jahr 2025 zu sponsern, einige dazu anregen wird, breitere Pakete zu kaufen, die an beide Shows gebunden sind.Das von Comcast unterstützte Medienkonglomerat setzt darauf, dass das große Live-Spektakel ihm einen Vorteil im Kampf um Werbedollar verschafft. Zu Hause ist die TV-Branche in das alljährliche "Upfront"-Geschäft verwickelt, bei dem die US-Medienunternehmen versuchen, den Großteil ihres Werbeinventars vor ihrem nächsten Programmzyklus zu verkaufen. Mit der Präsentation von zwei Ereignissen, die erst in mehr als einem Jahr stattfinden werden, versucht NBCU, eine langfristige Nachfrage nach zwei Sendungen aufzubauen, die wahrscheinlich ein größeres Live-Publikum anziehen werden als viele Komödien oder Dramen mit Drehbuch.