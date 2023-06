Trevor Noah geht zu Spotify

Vermischtes

Dort wird der frühere «Daily Show»-Moderator eine wöchentliche Podcast-Show moderieren.

Laut Informationen des US-Fachblatts „Variety“ wird Trevor Noah, der Ende 2022 als Moderator der «Daily Show» aufhörte, seine komödiantische Stimme in einen wöchentlichen Spotify-Podcast einbringen, der noch in diesem Jahr starten soll.Der wöchentliche Podcast wird Noahs "unverwechselbaren Humor und messerscharfen Witz mit seiner globalen Perspektive verbinden, um eine einzigartige Sichtweise auf die heißesten und fesselndsten Themen des Augenblicks zu liefern", so Spotify. Die Serie (deren Name noch nicht feststeht) wird auch ausführliche Interviews zwischen Noah und "einigen der einflussreichsten und interessantesten Persönlichkeiten der Welt" enthalten, so das Unternehmen.Obwohl Noahs Podcast ein Spotify-Original sein wird, wird er nicht exklusiv für den Streamer sein: Die Sendung wird auf zahlreichen Plattformen zu hören sein. Im Gegensatz dazu hat sich Spotify den Exklusivvertrieb für die Sendungen mehrerer beliebter Podcaster gesichert, darunter Joe Rogan, Alex Cooper, Emma Chamberlain und Dax Shepard."Ich war schon immer jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert und verschiedene Wege erkundet, um das auszudrücken, was ich tue", sagte Noah gegenüber „Variety“. "Ich denke, das wird eine wirklich aufregende Gelegenheit sein, ein bisschen mehr von dem zu schaffen, was ich immer geschaffen habe - und viel mehr von dem, was ich bisher nicht geschaffen habe."