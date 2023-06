Quotencheck

Zur Jubiläumsstaffel traten viele bekannte Künstler auf, und nur zwei «Sing meinen Song»-Newcomer. Wie wirkte sich das auf die Quoten aus?

Im April 2014 erblicktedas Licht der Welt und bescherte VOX eine bis heute andauernde Programmmarke. Mit der zehnten Staffel feierte man sich quasi selbst und holte zahlreiche Künstler vergangener Runden zurück. Einzig Montez und Alli Neumann waren neu bei der Show, an der auch Nico Santos, Stefanie Kloß, Lea sowie Clueso und Moderator Johannes Oerding teilnahmen. Der Startschuss der Jubiläumsstaffel erfolgte am 25. April vor 1,50 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Der Marktanteil wurde auf gute 5,7 Prozent beziffert. Mit 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 11,3 Prozent lief es auch in der Zielgruppe formidabel.Nach Stefanie Kloß stand Sängerin LEA im Mittelpunkt, deren Abend 1,18 Millionen Menschen anlockte, darunter 0,56 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 4,3 Prozent bei allen und 9,1 Prozent bei den Jüngeren konnte VOX weiterhin zufrieden sein. In Woche drei ging das Interesse spürbar zurück. Die Songs von Neuling Montez wollten neuinterpretiert nur 0,93 Millionen Zuschauer sehen. Auf dem Gesamtmarkt kam man nicht über 3,6 Prozent hinaus. Die zweistündige Sendung sicherte sich 6,3 Prozent in der Zielgruppe, die Reichweite belief sich auf 0,36 Millionen.Am 16. Mai war Clueso an der Reihe. Die Reichweite kletterte wieder über die Millionen-Marke auf 1,02 Millionen Zuschauer. Auch der Marktanteil stieg auf annehmbare 4,0 Prozent. 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten an jenem Abend 9,1 Prozent Marktanteil. Ein Woche später stand mit Neumann erneut eine «Sing meinen Song»-Newcomerin auf dem Programm. Wie Montez bekam die Sendung dadurch Probleme, denn nur 0,79 Millionen waren dabei – Staffeltiefstwert. Es stammten nur 0,29 Millionen aus der klassischen Zielgruppe. Die Marktanteile bewegten sich bei 3,1 Prozent bei allen und 5,3 Prozent bei den Jüngeren.Mit Nico Santos waren die Werte am 30. Mai aufsteigend. 1,03 Millionen sahen die sechste Folge, die 4,2 Prozent Marktanteil einfuhr. 0,43 Millionen werberelevante Seher sorgten für 8,5 Prozent. Ende Mai drehte sich alles um Johannes Oerding, der 0,96 Millionen Fernsehschauende unterhielt, was einen Marktanteil von 4,1 Prozent zur Folge hatte. Mit 0,42 Millionen Umworbenen und 8,9 Prozent fanden die regulären Folgen ein würdiges Ende. Zum Staffelfinale gab es erneut eine „Duette“-Ausgabe, die 0,81 Millionen Menschen sahen. Es wurde ein Marktanteil von 3,7 Prozent gemessen. 0,36 Millionen junge Zuschauer generierten 8,3 Prozent.Unter dem Strich stand für die zehnte «Sing meinen Song»-Staffel eine Reichweite von 1,03 Millionen Zuschauern zu Buche. Der Marktanteil lag wie im Vorjahr bei 4,1 Prozent. Damals waren aber 1,08 Millionen Zuschauer nötig. In der Zielgruppe war der Reichweiten-Verlust gravierender, denn von 0,56 Millionen ging es zurück auf 0,45 Millionen. Der Marktanteil verschlechterte sich um einen halben Prozentpunkt auf 8,3 Prozent. VOX hat weiterhin einen Erfolg im Programm, doch es stellt sich die Frage, wie langfristig man noch damit planen darf.