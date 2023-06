Disneys Diversität-Chefin geht von Bord

Köpfe

Latondra Newton steigt nach sechs Jahren aus dem Hause Disney aus.

Disneys Chief Diversity Officer und Senior Vice President Latondra Newton verlässt ihren Posten nach mehr als sechs Jahren, wie aus einem internen Memo hervorgeht. Eine Person, die mit der Situation vertraut ist, sagt, dass Newton bald in den Vorstand eines anderen Unternehmens eintreten wird und plant, mehr Zeit für ihr eigenes Kreativunternehmen zu verwenden.In ihrer Funktion als Leiterin der DEI-Aktivitäten bei Disney war Newton damit betraut, die Verpflichtung des Unternehmens zu überwachen, "Unterhaltung zu produzieren, die ein globales Publikum widerspiegelt und ein einladendes und integratives Arbeitsumfeld für alle aufrechterhält".Nach ihrem Weggang werden Newtons direkte Berichte übergangsweise an Julie Merges berichten, bis ein neuer Chief Diversity Officer ernannt wird. Shelby Curry und das DEI-Team für interne Kommunikation werden weiterhin an Carrie Brown, Leiterin für interne Kommunikation und Engagement, berichten.