Prime Video verdient 4,5 Milliarden US-Dollar in Europa

Wirtschaft

Das Videogeschäft in Europa hat deutlich zugelegt, wie Amazon nun mitteilte.

Die Expansion von Prime Video in Europa hat dazu beigetragen, den Umsatz im Bereich Home Entertainment um 22 Prozent auf 3,5 Milliarden Pfund (4,1 Mrd. Euro) zu steigern, wie aus neuen Unternehmensunterlagen hervorgeht. Die Aufzeichnungen, die letzte Woche von der Home-Entertainment-Sparte des Online-Händlers, Amazon Digital U.K., beim britischen Unternehmensregister Companies House eingereicht wurden, zeigen, dass der Umsatz für das im Dezember 2022 endende Jahr im Vergleich zum Vorjahr um über 633 Millionen Pfund gestiegen ist. Im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 2,86 Milliarden Pfund.Das in Großbritannien registrierte Unternehmen, das eine Tochtergesellschaft von Amazons Muttergesellschaft Amazon.com Inc. mit Sitz in Seattle ist, bietet in erster Linie Film-, Musik- und Unterhaltungsdienste in Großbritannien und Europa an. Seine Haupteinnahmequellen sind Abonnements, digitale Verkäufe und Vermietungen sowie die Bereitstellung von Marketing-Supportdiensten für andere Amazon-Unternehmen (letztere machen 1,3 Milliarden Pfund des Umsatzes aus).Laut dem allgemeinen Geschäftsbericht, der zusammen mit dem Jahresabschluss des Unternehmens beim Companies House in London eingereicht wurde, wurde der Umsatzanstieg "durch die Ausweitung der Prime Video-Dienste in Europa und die Bereitstellung digitaler Musikdienste angetrieben".