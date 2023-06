«25 km/h» bekommt ein italienisches Remake

Kino-News

Markus Goller und Oliver Ziegenbalg können sich freuen: Ihr Spielfilm aus dem Jahr 2018 wird neu verfilmt.

Sony Pictures International Productions und die italienische Colorado Film haben sich für die italienische Komödie/Roadmoviezusammengetan. Die Dreharbeiten haben begonnen und der Multi-Hyphenat Fabio De Luigi führt Regie und spielt die Hauptrolle.Der Film ist ein italienisches Remake von Sonys deutschem Kassenschlager «25 Km/h» aus dem Jahr 2018, geschrieben von Oliver Ziegenbalg und inszeniert von Markus Goller. Es geht um zwei entfremdete Geschwister, die sich bei der Beerdigung ihres Vaters wiedersehen und spontan beschließen, sich ihren Kindheitstraum zu erfüllen und mit ihren alten Motorrädern durch das Land zu fahren. Der Film wurde kürzlich auch in Mexiko unter dem Titel «A Todas Partes» («All the Places») neu verfilmt.De Luigi, der zu den größten Talenten Italiens zählt, spielte zuletzt in «The Worse Week of My Life» und «When Mom is Away» (Wenn Mama weg ist). Der Film, bei dem De Luigi neben der Regie und der Hauptrolle auch als Drehbuchautor fungiert, wird in der Emilia-Romagna, der Heimat des Multi-Hyphenaten, sowie an einigen anderen Orten in Italien gedreht. "Wir sind begeistert, unsere kreative Zusammenarbeit mit Colorado Films fortzusetzen und mit einem so angesehenen und talentierten Filmemacher und Star wie Fabio De Luigi zusammenzuarbeiten", sagte Shebnem Askin, EVP, Creative Production und Leiterin von Sony Pictures International Productions in einer Stellungnahme.