Prime Video spricht über erfolgreiche Originals

Außerdem haben die Verantwortlichen sich zum Thema «Citadel» geäußert.

Prime Video hat die Liste der erfolgreichsten nicht-englischen Originalfilme in der Geschichte des Dienstes veröffentlicht, wobei die spanische YA-Romanzeund der französische Krimidie Liste anführen. Beides sind Spielfilme, die in den letzten zwei Wochen in der Prime-Video-Präsenz in 240 Ländern auf der ganzen Welt gestartet sind. Interessanterweise kommen bei beiden Titeln mehr als 75 Prozent der Zuschauer aus dem Ausland (Spanien für «Culpa Mia» und Frankreich für «Medellín»), obwohl Prime Video keine weiteren Daten zu den Einschaltquoten oder Impressionen bekannt gegeben hat. Von der Liste (unten vollständig verfügbar) sind 60 Prozent Filme und 40 Prozent Fernsehserien.Während es Sinn macht, dass lokale Originale wie das Prime Video-Formatin ihren Heimatländern gut abschneiden – "Große lokale Stars und sehr lokale Comedy: Diese kommen nicht wirklich über ihre Grenzen hinaus", erklärt James Farrell, VP für internationale Originale bei Amazon Studios – hebt der Streamer diese Ausbeute an nicht-englischen Originalen hervor, da sie die ersten sind, die sich international durchsetzen.„Prime Video hat in der Vergangenheit – seien wir ehrlich – große US-Originale genommen und sie international vertrieben, so dass sie synchronisiert, untertitelt, lokalisiert und weltweit vertrieben wurden. Und wir wissen, dass das funktioniert. Wenn wir also eine Serie wie «Citadel» oder «Herr der Ringe» oder so etwas produzieren, dann haben wir in der Regel große Einschaltquoten in all unseren internationalen Territorien“, teilten die Verantwortlichen mit.«Meine Schuld» («Culpa Mía», Movie, Spain, June 2023)«Medellin» («Medellín», Movie, France, June 2023)«Sayen» (Movie, Chile, March 2023)«A Private Affair» («Un Asunto Privado», TV Series, Spain, September 2022)«The Gryphon» («Der Greif», TV Series, Germany, May 2023)«Overdose» (Movie, France, November, 2022)«The Head of Joaquín Murrieta» («La Cabeza de Joaquín Murrieta», TV Series, Mexico, February 2023)«Fakes» («Farzi», TV Series, India, February 2023)«Gangs of Lagos» (Movie, Nigeria, April 2023)«Argentina 1985» (Movie, Argentina, October 2022)