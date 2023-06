«Sisi»: Dreharbeiten mit sechs neuen Darstellern gestartet

TV-News

Die Hauptrollen übernehmen in der dritten Staffel weiterhin Dominique Devenport und Jannik Schümann. Die neuen Folgen sollen noch in diesem Jahr ausgestrahlt.

Jeweils kurz vor den Weihnachtsfeiertagen sind die ersten beiden Staffeln der RTL+-Seriein den vergangenen beiden Jahren gestartet. Wenn alles nach Plan läuft, soll es auch diesmal so kommen. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel sind jedenfalls vor Kurzem im Baltikum gestartet und bringen mehrere neue Darsteller vor die Kamera. Neben dem kaiserlichen Paar Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz haben sich der Produktion von Story House Pictures sechs neue Schauspieler angeschlossen.Neu zum Ensemble sind unter anderem Arian Wegener als Kronprinz Rudolf, Pauline Werner und Max Hubacher als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar, Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma, Jakob Geßner als Albert, Anführer der Arbeiterbewegung, und Daniel Friedrich als Erzherzog Franz Karl, Vater von Franz, gestoßen. Sie gesellen sich zum wiederkehrenden Cast aus Désirée Nosbusch (Erzherzogin Sophie), Tanja Schleiff (Gräfin Esterhazy), David Korbmann (Graf Grünne), Marcus Grüsser (Herzog Max), Bernd Hölscher (Otto von Bismarck), Marie Sophie von Reibnitz (Eugénie) und Boris Aljinovic (Napoleon III).Inhaltlich bestimmen gleich mehrere Konflikte die Handlung der dritten Runde. Machtkämpfe in Europa, Arbeiterunruhen in Wien und der Konflikt über die Erziehung ihres Thronfolgers Rudolf stellen die Liebe von Sisi und Franz erneut auf die Probe. Sisi steht vor einer Zerreißprobe – zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof.Gedreht wird die sechsteilige dritte Staffel bis August 2023 in Kroatien, Riga, Vilnius und Umgebung. Produzenten der neuen Folgen sind Jens Freels und Andreas Gutzeit, der auch als Showrunner fungiert. Als Headautoren zeichnen Robert Krause, Andreas Gutzeit und Elena Hell verantwortlich. Die Drehbücher schrieben Elena Hell und Robert Krause. Regie führt Andy Fetscher; Für RTL Deutschland ist Greta Gilles die verantwortliche Redakteurin und Sylke Poensgen die Executive Producerin, unter der Leitung von Hauke Bartel. Als internationaler Partner übernimmt BETA erneut den Weltvertrieb und hat «Sisi» bisher in über 120 Länder verkauft.