Spielberg & Co. sorgen sich um TCM

Aus diesem Grund haben auch Martin Scorsese und Paul Thomas Anderson mit dem Warner-Bros.-Discovery-Chef telefoniert.

Nachdem Warner Bros. Discovery am Dienstag Entlassungen bei Turner Classic Movies (TCM) angekündigt hatte, haben sich die Filmemacher Steven Spielberg, Martin Scorsese und Paul Thomas Anderson mit WBD-Chef David Zaslav über die Zukunft des Senders beraten.Der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet, dass der CEO von Warner Bros. Discovery am Mittwoch ein Telefonat mit dem Trio von Top-Filmemachern einberufen hat, um sich über die Zukunft des Senders beraten zu lassen, nachdem hochrangige TCM-Führungskräfte das Unternehmen verlassen haben, darunter auch die Geschäftsführerin Pola Changnon, die nach mehr als 25 Jahren beim Sender und bei Turner zurückgetreten ist."Turner Classic Movies war schon immer mehr als nur ein Sender. Es ist wahrhaftig eine wertvolle Ressource des Kinos, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet ist. Und obwohl er nie ein finanzieller Moloch war, war er seit seiner Gründung immer ein profitables Unterfangen", schrieben Spielberg, Scorsese und Anderson in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Gespräch."Anfang dieser Woche hat sich David Zaslav, der CEO von Warner Bros. Discovery, gemeldet, um über die Umstrukturierung von TCM zu sprechen. Wir verstehen den Druck und die Realitäten eines so großen Unternehmens wie WBD, von dem TCM ein beweglicher Teil ist", so die beiden weiter. "Wir haben uns einzeln und gemeinsam mit David unterhalten, und es ist klar, dass TCM und das klassische Kino für ihn sehr wichtig sind. Unser vorrangiges Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Programm von TCM unangetastet bleibt und geschützt wird."