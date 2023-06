«Supermans Bodyguards» kommt voran

Kino-News

Der Film dreht sich um Christopher Reeves Chile-Reise unter Pinochets Diktatur.

Die Indie-Firma Fábula der Larraín-Brüder, Produzent des Oscar-prämierten Films «A Fantastic Woman», bereitet das tragikomische Dokudrama(«Superman‘s Bodyguards») vor. Die vierteilige, halbstündige Krimi-Abenteuer-Serie unter der Regie von Sebastián Radic («Instrucciones para Mi Funeral») und nach einem Drehbuch von Rodrigo Bastidas und Rodrigo Muñoz dreht sich um die Reise von Christopher Reeve nach Chile im Jahr 1987, als er unter der Pinochet-Diktatur das Leben von 78 Menschen rettete, die vom Tod bedroht waren.«Superman's Bodyguards» ist eines der fünf Projekte, die als Teil von Pitch Docudrama ausgewählt wurden, einem Schaufenster der Conecta Fiction 2023, die vom 26. bis 29. Juni in Toledo, der Hauptstadt der spanischen Region Kastilien-La Mancha, südlich von Madrid stattfindet.In Toledo werden die Verantwortlichen von Fabula nach Koproduktionspartnern suchen, um die Möglichkeit von Dreharbeiten außerhalb Chiles zu stärken. Außerdem werden sie versuchen, auf dem Markt bekannt zu machen, dass Fabula dokumentarische Serieninhalte produziert. "Die Tragikomödie appelliert an universelle Werte und basiert auf einer Geschichte, die Chile und die USA auf natürliche Weise miteinander verbindet, aber auch Figuren aus Europa einbezieht. Daher hat die Miniserie das Potenzial für eine Koproduktion mit Spanien, Großbritannien und den USA", so Daniel Castell, Creative Director der Serie bei Fabula.