ProSieben und Sat.1 versuchen ihr Glück mit Show-Wiederholungen

Quotennews

Während in Sat.1 ein weiteres Mal gekocht wurde, duellierten sich bei ProSieben Olivia Jones und Katja Burkard.



Nach dem Ende der diesjährigen Staffel von «The Taste» wollte Sat.1 weiterhin auf Kochprogramm setzen, musste dazu jedoch eine Wiederholung aus dem vergangenen Jahr hervorholen. In der Showtreten Starkoch Alexander Kumptner und «The Taste»-Finalistin Hanna Reder gegen wechselnden Kochduos an, um aus den Resten in den Kühlschränken fremder Haushalte noch etwas Leckeres zu zaubern. In der gestrigen Folge wurden sie von Viktoria Fuchs und Max Strohe herausgefordert.Im Vorjahr ging die Staffel mit 0,88 Millionen Fernsehenden und mageren 3,5 Prozent Marktanteil zu Ende. Bei den 0,31 Millionen Jüngeren blieb mit einer mäßigen Quote von 5,2 Prozent ebenfalls etwas Luft nach oben. Für die Wiederholung schalteten gestern noch 0,66 Millionen Interessenten ein, was für akzeptable 3,3 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,26 Millionen Umworbenen sicherten sich immerhin eine solide Sehbeteiligung von 6,0 Prozent.Der Schwestersender ProSieben setzte zur Primetime ebenfalls auf eine Wiederholung. Hier wurde gezeigt, wie vor zwei Jahren beiOlivia Jones und Katja Burkard gegeneinander antraten. 0,55 Millionen Neugierige verfolgten das Duell, womit dem Sender während der Ausstrahlung hohe 3,9 Prozent Marktanteil sicher waren. Die 0,24 Millionen Werberelevanten landeten bei einem Marktanteil von 7,8 Prozent knapp unter dem Senderschnitt.