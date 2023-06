RTLZWEI und Kabel Eins landen im hellgrünen Bereich

Quotennews

Während man bei RTLZWEI in neuen Folgen auf das Leben der Familie rund um Daniela Katzenberger schaute, wusste Kabel Eins mit Spielfilmen zu überzeugen.



Die Dokusoapstartete gestern in die bereits fünfte Staffel. Nachdem Daniela in der letzten Staffel von Heimweh nach Deutschland geplagt wurde, hatte sich die Familie nach langem Hin und Her doch dazu entschieden auf der Insel zu bleiben. Nun standen Events wie die Renovierung der Wohnung und Danielas 36. Geburtstag an.Gezeigt wurden direkt zwei Episoden hintereinander. Zu Beginn der Primetime fanden 0,59 Millionen Neugierige zu RTLZWEI . Dies sorgte für einen guten Marktanteil von 2,8 Prozent. Mit der zweiten Ausgabe des Formats kletterte die Reichweite weiter auf 0,70 Millionen Menschen, so dass nun hohe 3,4 Prozent verbucht wurden. Die 0,25 Millionen Jüngeren stiegen zudem mit einer starken Sehbeteiligung von 5,8 Prozent ein. Hier konnten sich im Anschluss die 0,29 Millionen Umworbenen um einen Prozentpunkt auf herausragende 6,8 Prozent verbessern.Kabel Eins konnte mit dem gewählten Filmprogramm ebenfalls mithalten. Hier überzeugte die Komödie0,77 Millionen Zusehende zum Einschalten, was sich in einem hohen Marktanteil von 3,9 Prozent widerspiegelte. Die 0,31 Millionen Werberelevanten stiegen zudem mit überzeugenden 7,5 Prozent ein. Auch wenn für den Actionthrillernur noch 0,51 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm saßen, wuchs hier die Quote auf hervorragende 5,8 Prozent. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten den Abend mit starken 6,4 Prozent.